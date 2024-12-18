Стали известны соперники "Крыльев Советов" и "Акрона" в весенней части сезона Мир РПЛ 2024/25

Российская Премьер-Лига утвердила расписание первых трех туров Мир РПЛ в весенней части сезона 2024/25. Оно опубликовано на сайте РПЛ.

В 19-м туре первым соперником "Крыльев Советов" станет "Краснодар". Матч пройдет 1 марта, начало в 19:30. В тот же день "Акрон" сыграет с "Пари НН". Начало игры в 14:00.

В 20-м туре 9 марта "Крылья" и "Акрон" выйдут на поле друг против друга. Начало матча в 16:30.

В 21-м туре "Крылья Советов" сыграют с "Динамо" (Махачкала). Матч пройдет 15 марта, начало в 17:00. А 16 марта соперником "Акрона" станет ЦСКА. Начало игры в 13:00.