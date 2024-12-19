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Преступления Происшествия

Мошенники шантажировали самарца выдуманным звонком проституткам

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

23-летнему местному жителю позвонил неизвестный и сказал, что из-за отказа общаться с проститутками, поступившего с его номера, заблокировалось кассовое оборудование "очень серьезной фирмы". Также звонивший угрожал распространит "ставшие известными сведения", а за молчание и "разблокировку кассы" попросил 116 тыс. рублей.

Потерпевший подумал, что позвонить в "фирму" и общаться с женщинами могли его коллеги, но испугался огласки и перевел деньги. Позже, пообщавшись с другими работниками производства, он понял, что стал жертвой обмана.

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