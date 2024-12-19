Мошенники шантажировали самарца выдуманным звонком проституткам

В Самаре возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
23-летнему местному жителю позвонил неизвестный и сказал, что из-за отказа общаться с проститутками, поступившего с его номера, заблокировалось кассовое оборудование "очень серьезной фирмы". Также звонивший угрожал распространит "ставшие известными сведения", а за молчание и "разблокировку кассы" попросил 116 тыс. рублей.
Потерпевший подумал, что позвонить в "фирму" и общаться с женщинами могли его коллеги, но испугался огласки и перевел деньги. Позже, пообщавшись с другими работниками производства, он понял, что стал жертвой обмана.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?