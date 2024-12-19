Самарский филиал Россельхозбанка завершает реновацию офиса продаж в торговом центре EL RIO

Обновленный офис Россельхозбанка (РСХБ) откроется 23 декабря в Самаре. Дополнительный офис расположится в новом помещении торгового центра EL RIO по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 205. Ранее отделение банка располагалось по другому адресу, недалеко от торгового центра.

Операционный офис РСХБ готовится к открытию в соответствии с новейшими стандартами качества сервиса: система электронной очереди, удобная зона ожидания, простая и понятная навигация, комфортная офисная мебель, специальная зона самообслуживания, где можно произвести необходимые банковские операции. Во вновь открытом офисе предоставлен полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц, соответствующих высоким стандартам банковского сервиса: вклады по привлекательной ставке, потребительские кредиты, программы рефинансирования, банковские карты, денежные переводы. Для юридических лиц предлагается расчетно-кассовое обслуживание с льготным периодом, бизнес-карты, кредиты и широкий выбор депозитов.

"Открытие обновленного офиса в торговом центре EL RIO открывает перед жителями и организациями Кировского и Промышленных районов возможности для получения банковских услуг в более комфортных условиях. Специалисты офиса предоставят каждому клиенту полный комплекс банковского обслуживания, помогут в решении финансовых вопросов, проконсультируют по всем интересующим банковским продуктам", — отмечает директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Сеть Самарского филиала насчитывает 26 подразделений обслуживания физических и юридических лиц. В числе клиентов филиала более 3 тыс. юридических лиц и более 70 тыс. физических лиц.