"Т Плюс" провела церемонию Посвящения в энергетики молодых сотрудников

Свыше 60 молодых специалистов Самарского филиала ПАО "Т Плюс" приняли участие в торжественной церемонии Посвящения в энергетики. Мероприятие традиционно прошло в канун профессионального праздника Дня энергетика в стенах Самарского государственного технического университета.
Его гостями стали представители всех ТЭЦ, ГРЭС и предприятий тепловых сетей энергокомпании, а также руководство СамГТУ, преподавательский состав и студенты теплоэнергетического факультета Политеха.
"Многие из ребят ещё вчера постигали науки за студенческой партой, а уже сегодня, благодаря участию в совместных профориентационных программах, трудятся на ТЭЦ, в теплосетях и вносят свой вклад в обеспечение надёжного теплоснабжения горожан", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.
В рамках мероприятия прошло награждение наиболее активных волонтёров, наставников и участников программы "Первая зарплата с "Т Плюс". Кроме того, молодые сотрудники со стажем не более двух лет, проявившие себя за этот небольшой срок, были отмечены в номинации "Открытие года". Примечательно, что благодарственными письмами от компании были награждены и их родители, ставшие достойными воспитателями будущих энергетиков.
"Посвящение в энергетики — это не просто подведение итогов работы за год в канун Дня энергетика, а по-семейному добрая традиция, призванная помочь новым сотрудникам приобщиться к традициям и ценностям сплочённого коллектива компании", — подытожила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
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