Мужчина из Самарской области решил ударить сожительницу и поплатился жизнью

Нефтегорский районный суд Самарской области вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в убийстве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В апреле 2024 г. сожитель обвиняемой попал в больницу с ножевыми ранениями. Сама обвиняемая рассказала, что живет с мужчиной с 2021 г. и они регулярно выпивали вместе. В день трагедии сожитель приревновал ее к своему сыну и ударил по голове. Женщина же ударила его кухонным ножом в живот и плечо. Потом она выбежала на улицу и попросила соседку вызвать "скорую".
Через несколько часов мужчина скончался в больнице. Подозреваемую к этому моменту уже задержали.
Женщину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
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