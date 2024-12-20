Военнослужащему из Самарской области списали задолженность

Отправившийся защищать родину житель Самарской области воспользовался правом списания долга по ипотеке.
Отправиться на защиту родины и будущего троих своих детей 31-летний житель Самарской области собирался уже давно и в начале декабря молодой человек подписал контракт с Министерством обороны.
Ранее мужчина взял для своей большой семьи в ипотеку квартиру, которая позволила всем ее членам иметь в доме свое пространство. С начала дела с выплатами шли хорошо, однако финансовая нагрузка оказалась слишком высокой, и к концу текущего года в отношении мужчины и его супруги возбудили исполнительные производства о взыскании задолженности по ипотеке.
Судебные приставы Волжского района Самарской области сообщили супругам, что они могут воспользоваться возможностью по прекращению исполнительного производства по взысканию кредитной задолженности. Жена военнослужащего написала соответствующее заявление и приложила к нему копии необходимых документов, подтверждающих прохождение им службы в зоне специальной военной операции.
В течение одного дня исполнительные производства о взыскании задолженности по ипотеке в 3,5 млн руб. в отношении супругов были прекращены.
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту