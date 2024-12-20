Пьяный тольяттинец угрожал жене и ее родственнице мачете

В Тольятти 35-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел в конце октября 2024 года. По версии следствия, жена обвиняемого после ссоры с ним ушла к своей родственнице. Мужчина пошел вслед за ней. Начался словесный конфликт. Подозреваемый достал принесенное с собой мачете и угрожал убить супругу и ее родственницу. Когда одна из женщин вызвала полицию, дебошир поспешил удалиться.

После задержания тольяттинец признал вину.