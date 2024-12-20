Пьяный тольяттинец угрожал жене и ее родственнице мачете

В Тольятти 35-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Инцидент произошел в конце октября 2024 года. По версии следствия, жена обвиняемого после ссоры с ним ушла к своей родственнице. Мужчина пошел вслед за ней. Начался словесный конфликт. Подозреваемый достал принесенное с собой мачете и угрожал убить супругу и ее родственницу. Когда одна из женщин вызвала полицию, дебошир поспешил удалиться.
После задержания тольяттинец признал вину.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?