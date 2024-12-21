В Самаре пешеход попал под грузовик на Московском шоссе

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В субботу, 21 декабря, в Самаре пешеход пострадал в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области