Жителя Тольятти будут судить за нападение с ножом на двоих мужчин

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 51-летнего мужчины, обвиняемого нападении и нанесении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, днем 10 июня 2024 г. ранее судимый тольяттинец около магазина "1000 мелочей" на ул. Революционной из-за малозначительного повода ударил складным ножом в лицо незнакомого местного жителя. После этого потерпевший вместе с приятелем пошел за обидчиком на парковку, где обвиняемый нанес ранения уже им обоим. После этого один из пострадавших попытался обезоружить злоумышленника, но тот укусил его за нос.
В итоге оба потерпевших получили тяжкие травмы и неизгладимое обезображивание лица.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?