Жителя Тольятти будут судить за нападение с ножом на двоих мужчин

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 51-летнего мужчины, обвиняемого нападении и нанесении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, днем 10 июня 2024 г. ранее судимый тольяттинец около магазина "1000 мелочей" на ул. Революционной из-за малозначительного повода ударил складным ножом в лицо незнакомого местного жителя. После этого потерпевший вместе с приятелем пошел за обидчиком на парковку, где обвиняемый нанес ранения уже им обоим. После этого один из пострадавших попытался обезоружить злоумышленника, но тот укусил его за нос.

В итоге оба потерпевших получили тяжкие травмы и неизгладимое обезображивание лица.