Директора ресурсоснабжающей организации из Тольятти осудили за сокрытие денег от налоговой

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело директора ресурсоснабжающей организации, которую обвиняли в сокрытии денег от налоговой в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2021 г. ООО "Комфортный Дом" по результатам камеральных налоговых проверок привлекли к ответственности за нарушение. Размер недоимки по налогам составил 17 млн руб., а также страховые сборы — 24 млн рублей.

До февраля 2023 г. организация могла полностью погасить недоимку, но директор не исполнила требования ФНС и скрыла деньги от налоговиков.

Суд назначил женщине штраф 1 млн руб. и на полтора года лишил права выполнять организационно-распорядительные и административно–хозяйственные функции в коммерческих организациях.