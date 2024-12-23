Директора ресурсоснабжающей организации из Тольятти осудили за сокрытие денег от налоговой

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело директора ресурсоснабжающей организации, которую обвиняли в сокрытии денег от налоговой в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В 2021 г. ООО "Комфортный Дом" по результатам камеральных налоговых проверок привлекли к ответственности за нарушение. Размер недоимки по налогам составил 17 млн руб., а также страховые сборы — 24 млн рублей.
До февраля 2023 г. организация могла полностью погасить недоимку, но директор не исполнила требования ФНС и скрыла деньги от налоговиков.
Суд назначил женщине штраф 1 млн руб. и на полтора года лишил права выполнять организационно-распорядительные и административно–хозяйственные функции в коммерческих организациях.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...