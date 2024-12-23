56% молодых специалистов идут в агро, чтобы развивать собственный бизнес

Большинство студентов оценивают перспективность работы в отрасли сельского хозяйства на 7-10 баллов (по десятибалльной шкале). При этом у двух третей студентов агровузов не было в роду работников в этой сфере. 56% студентов после обучения планируют развивать собственный бизнес. Об этом говорится в опросе платформы "Я в Агро" от Россельхозбанка, проведенном среди учащихся сельскохозяйственных вузов России в декабре 2024 года.

Опрошенные рассказали о факторах выбора профессии и будущего места работы, желаемом уровне заработной платы и компаниях, в которых хотели бы работать.

Большая часть опрошенных студентов (23,6%) решили связать свою жизнь с АПК ради возможности открыть свое дело, финансовая стабильность важна для 18,6% респондентов, 17,9% студентов выбрали отрасль из-за ее активного развития и поддержки государства, гарантированное трудоустройство — основной фактор для 14,2% опрошенных. Остальные голоса распределись между такими факторами, как глобальная социальная миссия и возможность для инноваций.

Опрос показал, что фактор семейной преемственности профессии в отрасли сельского хозяйства не является основополагающим. На вопрос "Есть ли (были ли) в твоей семье работники сельского хозяйства?" треть опрошенных подтвердили династийность, у 66,5% респондентов не было в роду работников АПК.

Перспективность работы в отрасли сельского хозяйства было предложено оценить по десятибалльной шкале. Большинство респондентов (82%) поставили от 7 до 10 баллов, а наивысшую оценку дали 37,1% опрошенных.

"Отрасль агро вышла за рамки традиционной модели ведения бизнеса, и именно практика дает возможность юным специалистам познакомиться со спецификой работы инновационных сельскохозяйственных производств. Наш опрос показал, что 55% респондентов уже участвовали в практиках или оплачиваемых стажировках на предприятиях. На нашей платформе "Я в агро" студенты могут найти актуальные предложения по стажировкам в компаниях по всей России на основе их интересов и специализации", — рассказала Елена Батурова, заместитель Председателя Правления РСХБ.

После окончания аграрного вуза 65,8% опрошенных планируют работать по профессии, 27,5% студентов еще не приняли решение о дальнейшем трудоустройстве, 6,7% респондентов будут работать в смежной или другой сфере.

Ключевым фактором при выборе будущего места работы традиционно остается заработная плата — так ответил 31% респондентов. Показатель "условия труда/современное оборудование" занял второе место с минимальным отрывом (30,5%). Также при выборе играют роль карьерный рост (25%), хороший коллектив (8,5%) и близость к дому (5%).

Смена места жительства после окончания вуза — еще один актуальный вопрос для будущих аграриев. 63% опрошенных планируют не менять регион после окончания вуза.

На первом месте работы выпускники рассчитывают получать более 70 тыс. руб. (39%), на начальную заработную плату в 50-70 тыс. руб. согласны 32% респондентов, остальные готовы получать 30-50 тыс. руб.

Респондентам также было предложено указать компанию, в которой они хотели бы работать. По мнению опрошенных, в топ-3 компании для трудоустройства вошли ЭкоНива (21,9%), Сибагро (13,8%), Мираторг (13,4%). При этом 56,2% планируют открыть свое дело, развивать собственное хозяйство.

Опрос был проведен на платформах "Я в Агро" и "Свое Фермерство" в период с 27 ноября по 12 декабря 2024 года. В нем приняли участие 1 758 мужчин и женщин.