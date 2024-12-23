"Крылья Советов" проведут три учебно-тренировочных сбора в Турции

"Крылья Советов" соберутся в Москве 13 января, откуда отправится на первый сбор в турецкую Лару. Тренироваться самарцы будут на полях футбольного комплекса "Титаник Мардан".
"Крылья" проведут все три сбора в Турции и сыграют 7 контрольных матчей. Первый УТС продлится до 24 января, второй пройдет с 27 января по 9 февраля, третий — с 14 февраля по 27 февраля.
Между вторым и третьим сборами запланировано углубленное медицинское обследование.
По завершении третьего сбора команда отправится в Краснодар на матч 19 тура, сообщает пресс-служба клуба.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️