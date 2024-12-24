Три человека пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой в Самаре

В понедельник, 23 декабря, в Самаре три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:40 40-летний КамАЗа на пересечении улиц Гагарина и Карбышева, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Volkswagen Passat под управлением 34-летнего мужчины.

В результате пострадали водитель легковушки и два его пассажира 41 и 42 лет. Их госпитализировали.