Приносить присягу будут только новые члены самарского правительства

Самарская губернская дума скорректировала свой регламент. Теперь в парламенте будут приносить присягу члены регионального правительства. Решение депутаты приняли во вторник, 24 декабря, на пленарном заседании.

Во время обсуждения вопроса у парламентариев возник вопрос о том, будут ли приносить присягу уже назначенные члены правительства.

"Закон обратной силы не имеет. Приносить присягу будут те, кого назначат после его вступления в силу", — ответил председатель комитета губдумы по регламенту Владимир Бокк.

Приносить присягу членам правительства предложил губернатор Вячеслав Федорищев. По его мнению, это повысит уровень ответственности чиновников.