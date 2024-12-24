Приносить присягу будут только новые члены самарского правительства

Самарская губернская дума скорректировала свой регламент. Теперь в парламенте будут приносить присягу члены регионального правительства. Решение депутаты приняли во вторник, 24 декабря, на пленарном заседании.
Во время обсуждения вопроса у парламентариев возник вопрос о том, будут ли приносить присягу уже назначенные члены правительства.
"Закон обратной силы не имеет. Приносить присягу будут те, кого назначат после его вступления в силу", — ответил председатель комитета губдумы по регламенту Владимир Бокк.
Приносить присягу членам правительства предложил губернатор Вячеслав Федорищев. По его мнению, это повысит уровень ответственности чиновников.
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