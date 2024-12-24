Генератор добрых дел: представляем проект о социальной миссии "Транснефть - ТСД"

Сберечь экологический баланс в природе, сохранить исторические объекты и помочь всем, кто в этом нуждается. Сотрудники "Транснефть - ТСД" придерживаются этих правил при выполнении задач по строительству и реконструкции объектов нефтетранспортной инфраструктуры.
Предлагаем вашему вниманию новый проект Волга Ньюс — "Генератор добрых дел", посвященный социальной миссии компании.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.