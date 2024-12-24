Генератор добрых дел: представляем проект о социальной миссии "Транснефть - ТСД"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сберечь экологический баланс в природе, сохранить исторические объекты и помочь всем, кто в этом нуждается. Сотрудники "Транснефть - ТСД" придерживаются этих правил при выполнении задач по строительству и реконструкции объектов нефтетранспортной инфраструктуры.

Фото: предоставлено ООО "Транснефть - ТСД"