В Самаре прошло чествование лучших сотрудников энергетической отрасли региона

В государственном академическом театре драмы им. М. Горького состоялось чествование лучших сотрудников энергетических организаций региона в рамках празднования профессионального праздника. В мероприятии приняли участие первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, врио главы г. о. Самара Иван Носков и директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Главными героями праздника стали специалисты, от которых зависит уют и комфорт в домах горожан, надёжное энергоснабжение социальных объектов и промышленных предприятий. Так, за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации был награжден электромонтёр Самарской ТЭЦ Леонид Назаренко, чей стаж в отрасли достигает 49 лет. В свою очередь благодарностью губернатора Самарской области были поощрены начальник котлотурбинного цеха Самарской ГРЭС Константин Волков, начальник химического цеха Сызранской ТЭЦ Роза Ендеркина, начальник химического цеха ТЭЦ Волжского автозавода Ирина Комогорцева, слесарь по обслуживанию тепловых сетей Новокуйбышевских тепловых сетей Дмитрий Лобачёв, заместитель главного инженера по эксплуатации Сызранской ТЭЦ Николай Никитин и начальник котлотурбинного цеха Самарской ТЭЦ Игорь Станкин.

"Мы уже не представляем успехи Самарской области без вклада работников энергетической отрасли в экономику, промышленность и жизнь простых людей. Очень ценим достижения в этой сфере. Благодарю энергетиков за их каждодневный труд, без которого нельзя обеспечить комфорт и уют. Труженикам отрасли желаю самого главного — безаварийной работы, трудовым коллективам — достижения амбициозных целей", — поздравляя энергетиков, сказал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

"В этом году энергетики "Т Плюс" в полном объёме выполнили подготовку электростанций и тепловых сетей к прохождению отопительного сезона. В частности, в городах присутствия были обновлены почти 100 километров трубопроводов. В следующем 2025 году объёмы работ на наших теплосетях не снизятся", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.

В целом в рамках праздника были отмечены наградами 377 лучших работников со всех предприятий "Т Плюс" в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.