Михаил Савченко: "Современный музей - это место коммуникации и диалога"

Безусловно, главным культурным событием 2024 года для Самарской области стало открытие филиала Третьяковской галереи. Его директор Михаил Савченко рассказал в интервью о планируемых новых пространствах Фабрики-кухни, о формировании собственной коллекции и планах на новогодние праздники.

- Вы довольны тем, как прошло открытие самарского филиала Третьяковки? Все ли задуманные планы осуществились?

- Мне кажется, это было уже так давно!.. (в мае 2024 года. - Прим. Волга Ньюс). В целом доволен. Сделали отличную выставку, да и вообще запустили классное место.

Само открытие можно назвать эпохальным - мы открывали и музей Фабрики-кухни, и все здание запускали. Команда оперативно включилась, слаженно работала. И это были удивительные ощущения: сначала пять лет ходишь по разрушенному зданию, потом начинают собираться люди, наблюдаешь, как они тоже волнуются, учатся чему-то… А потом вдруг, в какой-то момент, сюда приходят первые посторонние люди - посетители, гости - и все начинает работать. Все это очень трогательно.

Что сказать, на открытии я был очень эмоционален, потому что это действительно долгий путь, который не всегда был простым и гладким. Было множество сложных моментов: где-то приходилось что-то доказывать, где-то что-то отстаивать, особенно что касается строительства. А где-то - даже выгрызать какие-то решения, нужные нам.

Помню и бесконечные переносы, в том числе переносы даты открытия выставки - это тоже был стресс и для меня, и для команды, потому что это колоссальная работа, которая делается к определенному сроку.

Конечно, когда все наконец открылось и запустилось, мы выдохнули. Для всего города это было большое событие, но для нас - вовсе особенное.

- Открытие Третьяковки, конечно, прошло успешно - ее посетили 100 тысяч человек. На ваш взгляд, сможет ли Третьяковка поддерживать этот высокий уровень? И что вы будете делать, чтобы эту планку держать?

- Мы будем делать больше и больше. Впереди - крутые, классные проекты, очень разные, которые сейчас сверстаны в выставочный план на ближайшие два-три года. И он, могу сказать, очень занятный. Мне было бы интересно ходить в такой музей.

Сейчас открывается выставка о красном цвете, и она совершенно отличается от выставки о еде. Но при этом потрясающе красива, интересно придумана. Любопытно наблюдать, как этот цвет и его роль менялись в искусстве, от древнерусской иконы до авангарда и до современного искусства.

Все следующие проекты тоже по-своему очень оригинальны. Я всегда за уникальный контент. Мы не возим просто выставки из Москвы или откуда-то еще - мы собираем и делаем такие проекты, на которые было бы интересно посмотреть и самарцу, и гостям города, в том числе москвичам и петербуржцам, потому что такое можно увидеть только в Самаре.

Кроме того, запускаются какие-то новые функции. Так, с января у нас откроются арт-резиденции, которые будут поддерживать интерес к филиалу и увеличивать посещаемость.

Есть и то, что пока нам не удалось. Например, не удалось этим летом запустить двор (это большое пространство рядом с "Садом баланса"). Еще есть большая прилегающая территория, на которой у нас расположен сейчас "Соседский огород". Это проект, через который мы выходим в коммуникацию с жителем (пространство связано с историческим огородом, имевшим место на самарской Фабрике-кухне в 1930-е годы. - Прим. Волга Ньюс).

фото: Евгений Шаров

В целом двор очень большой. Здесь также должна появиться еще "Мастерская" - образовательный павильон, где будут проходить лекции и какие-то летние вечерние события.

Мы видим эту территорию как некую открытую часть городской среды, куда можно зайти без билета, погулять вечером, либо посещать занятия на открытом воздухе, проводить крупные события типа "Ночи музеев", "Ночи искусств", возможно, какие-то фестивали.

Все это не удалось сделать к открытию. Но, думаю, за зиму и весну мы должны "докрутить" и в "Ночь музеев" в мае запустить двор.

- Это как раз был следующий вопрос: Третьяковка в Самаре уже вышла за рамки просто выставочного пространства и стала культурным центром, где, помимо выставок, ежедневно проходит по три-четыре мероприятия. А зачем это современному музею?

- Функции современных музеев значительно расширяются. Достаточно посмотреть на сами здания музеев и на то, как они проектировались в 1960-70-е годы и в более поздний период. У них меняется даже соотношение площадей. Если раньше в музеях, в основном, были выставочное пространство, хранилище и небольшая сервисная зона, то сейчас музеи и архитектурные центры - это место, где очень большую площадь занимают общественные пространства, место, где проходят образовательные проекты, события, концерты, занятия и так далее.

Если мы, например, посмотрим на ГЭС-2 (Дом культуры "ГЭС-2" развивает новаторское художественное производство через диалог между разными видами искусств. - Прим. Волга Ньюс), то увидим, что это огромное пространство, где можно заниматься чем угодно. В нем сначала даже непонятно, где, собственно, выставка. И это некий ориентир, который мы держали в голове, когда проектировали свой музей.

Поскольку мы находимся не в центре города, здесь нет большого количества мест для культурного досуга. При этом территориально место хорошее, мне оно очень нравится. Рядом и "Самара Космическая", и "Дом рока" и т.д. Мы понимали, что нам нужно стать неким центром коммуникации, встреч с друзьями, встреч с искусством, проводить какие-то лекции, арт-завтраки, большие и камерные события, клубы по интересам.

Мне кажется, современные музеи - это место коммуникации и диалога разных аудиторий и возрастов. В их стенах поднимаются разные темы, иногда сложные, обсуждаются вместе с посетителями, озвучиваются идеи. Сейчас в музеях очень важна интерпретация коллекции или вещей. Недостаточно просто повесить что-то на стену или разложить археологические находки в витрине. Важно дать какую-то кураторскую рамку, понять и объяснить, почему мы так об этом думаем, поговорить об этом.

- Возвращаясь к территории музея и нереализованным проектам: не могу не спросить о ресторане или, возможно, летней террасе.

- Летняя терраса этим летом уже работала. На нее можно было подняться, это, конечно, абсолютно обязательный для посетителей сектор, когда осмотр заканчивается на крыше. Можно подняться еще выше по лестнице на площадку, с которой открывается вид на здание сверху. С земли форма в виде серпа и молота не так очевидна.

Конечно, террасу нужно развивать. И мы надеемся, это получится сделать весной, обеспечить дополнительную инфраструктуру и места, чтобы можно было посидеть, почитать, выпить кофе.

фото: Евгений Шаров

Что касается ресторана, то это для нас очень важная часть всего проекта. Ведь изначально Фабрика-кухня - это место, куда ходили есть, об этом знают все, с кем я разговариваю. Долгое время здание работало именно как столовая. И очень важно, чтобы эта функция сохранилась.

Мы обсуждали идею с рестораторами. Одно из наших условий: здесь должно быть заведение с созданными специально для Фабрики-кухни интересными деталями, высказываниями в стилистике советского общепита. Не столовая, а заведение хорошего качества, в котором будут отсылки к темам, о которых мы говорим в музее Фабрики-кухни.

К сожалению, пока мы не смогли его запустить из-за бюрократических проблем. Совсем недавно закончилась реставрация, и нужно, чтобы прошло время и здание по документам поменяло функции, чтобы новые площадки были узаконены. После этого мы сможем перейти к следующему шагу и к работе с арендой. Но, уверен, в следующем году мы ресторан обязательно откроем. И это тоже будет дополнительно привлекать сюда людей.

- Проект "Третьяковка в Самаре" очень любим жителями. Но есть и такие объекты, которые не все приняли. Например, "Супрематический куб" Николая Полисского.

- Супрематический куб был, пожалуй, серьезным вызовом для города. Тем не менее мы готовы и дальше продвигать современное искусство. Мне кажется, это необходимая часть работы любой институции, когда ты выходишь со своими проектами за пределы своих стен, выходишь в более широкую аудиторию.

У нас просто разная степень подготовленности. Когда мы приходим в музей, галерею и видим что-то необычное, мы понимаем, что это произведение искусства. Но когда мы видим то же на улице, почти всегда начинаются вопросы.

Почему так происходит? Наверное, есть некие формы, более привычные людям. Вот поставили, например, бронзовый памятник. Но он же тоже может оказаться спорным: почему именно такой, почему это не человек, почему именно здесь… Но проходят годы, и памятник становится просто фоном. Мимо него проходишь и порой внимания не обращаешь, что там изображено.

А новые формы, паблик-арт и в целом искусство в городе всегда привлекают внимание, будь то муралы или большие яркие скульптуры.

Важно говорить об искусстве. А самое плохое - то, что не вызывает никаких эмоций. Вы прошли мимо - оно и было, и не было. Мы начали с Супрематического куба, но, уверяю, эта программа будет продолжаться. И мне кажется, это был очень классный старт. Да и сам автор, Николай Полисский, - суперизвестный и авторитетный. Сейчас, собственно, его работами открывается в том числе новое здание Третьяковки на Кадашевской набережной, есть его произведения в коллекции в Русском музее. Словом, это очень крупная фигура, солидный художник.

Важно отметить, что Супрематический куб был собран из дерева, и это работа очень живая. Фабрика-кухня, например, - серая, одного цвета, ровная, бетонная, стройная. И вдруг рядом с ней появляется куб, который будто пытается вторить этой строгости, но, вместе с тем, это такой живой объект, за ним интересно наблюдать. Когда мы его демонтировали, на самом деле приходили люди и забирали кусочки.

Классным мне кажется и то, что это наше ноу-хау было не просто разобрано и исчезло потом в неизвестном направлении, а то, что эти деревянные палки получили вторую жизнь в рамках фестиваля "Волгафест". В том числе из них был собран ряд объектов на острове Проран - как художественных, так и функциональных, типа лавочек или элементов навигации. Приезжали гости из Москвы, журналисты, и они отметили, что это один из первых примеров переработки одного произведения искусства в другое.

- Здание Фабрики-кухни открылось, его уже посетили 100 тысяч человек, и пора сделать вывод: подходит ли оно для музея?

- На самом деле, мне кажется, до сих пор непонятно. Здание очень сложное, оно необычно и привлекает внимание. Попадая сюда впервые, человек может легко заблудиться: пространства изогнутые, трудная навигация…

Для музея в здании есть несколько плюсов и минусов. С одной стороны, в таком сложном пространстве с огромным количеством окон и залов трудно было организовать все, что нужно музею, в том числе музейный климат. Отчасти из-за этого у нас и переносилось открытие. Как это будет работать, никто толком не знал.

фото: Евгений Шаров

Еще из объективных минусов - не очень высокие потолки в залах. Для крупных экспонатов это проблема.

С другой стороны, очень классно, что можно организовать круговой обход, можно делать выставки на любое количество залов - сделать на все четыре или занять два зала, запланировав во второй половине события.

Классно и то, что окна - с одной стороны. Сейчас мы с ними "боремся", делаем специальные блокадные системы, так как привозим живую физиографику, для которой солнечный свет губителен. Но если мы сделаем выставку скульптуры или каких-то объектов, для которых солнечный свет не проблема, - думаю, это будет потрясающе красиво выглядеть в этих залах. И мы об этом тоже думаем.

Из-за того, что здесь нет стен, нам каждый раз приходится делать какую-то новую архитектуру, под каждую выставку новую застройку. Да, это дополнительная работа, деньги и время. Но в то же время это хорошо для посетителей. Ведь те, кто был на выставке "На вкус и цвет", придя на "В круге цвета. Красный", увидят, что все организовано совершенно иначе: стены другого цвета, они иначе выстроены… Словом, все выглядит иначе и позволяет правильно расставить акценты на работах, на выставке, сделать для посетителя интересный маршрут.

- Вы уже говорили, что выставки дорогие: 20 млн рублей, в среднем, стоит одна выставка. Помимо федеральной поддержки, кто еще помогает музею?

- У нас на все крупные проекты есть партнеры и спонсоры. Это и крупные федеральные игроки, такие как "Яндекс", "Альфа-Банк", "Ингосстрах", и местные компании - "Нефтефлот", "Пегас-Агро", "Акрон".

Когда проект утвержден и уже прошел все согласования, мы начинаем на него искать деньги, партнеров. Иногда, к сожалению, может быть так, что проект откладывается, поскольку на него не находится спонсоров. То есть он, условно говоря, "прошел все комиссии", принят к реализации, но мы должны его перенести.

- А что получают спонсоры, финансируя проекты Третьяковской галереи?

- Мы стараемся максимально плотно с ними работать. Это не истории только о логотипе на афише, а какая-то классная встройка. То есть либо какая-то программа специфическая, интересная этому спонсору, либо какие-то технологические идеи. Допустим, с "Яндексом" мы сделали целый проект с нейросетями, которые создают свои вариации картин. В общем, мы находимся со спонсорами в тесном диалоге.

- Планирует ли Третьяковка создавать собственную коллекцию?

- У нас есть хранилище, и изначально мы планировали собирать собственную коллекцию, закладывали такую функцию. Но важно, чтобы это была не отдельная коллекция филиала, какая-то вторичная региональная история - нет. То, что мы будем собирать и что примем в коллекцию, попадет в основной фонд. И это задает очень высокую планку уровня качества тех вещей, которые мы хотим взять.

В этом году мы защитили концепцию комплектования коллекции. В ней есть и вещи, связанные непосредственно с историей создания Фабрики-кухни, с семьей Екатерины Максимовой, с ней самой, и - с историей Самары, конечно, с региональным искусством, с волжской тематикой или чисто самарской разных периодов. Это может быть и советский период, и современное искусство.

Мы планируем начать эту работу в следующем году. Надеюсь, сможем что-то принять в дар. Уже сейчас есть несколько вариантов, они рассматриваются. Но, возможно, нас поддержат и наши замечательные спонсоры и попечители.

- Как вы думаете, Третьяковка в Самаре уже начала менять культурный фон города?

- Я нахожусь изнутри, мне сложно об этом судить. Но то, что в отдаленном от центра районе города появилась такая мощная точка притяжения со своей индивидуальной программой, мне кажется, говорит о многом. Так что надеюсь, что да.

- Заключительный вопрос - о новогодних праздниках: что планируете, какой будет программа?

- Могу сказать однозначно: на новогодние праздники и перед ними мы будем работать. Запустили детскую интерактивную программу "Похищение красного коня", которая будет основана на выставке "Красный". В ее рамках дети смогут побывать в разных частях музея. А в сами праздники, думаю, будет здорово прийти и посмотреть выставку - буйство яркого, насыщенного красного цвета в холодной и белой Самаре. Плюс мы планируем программу занятий. Всех ждем!