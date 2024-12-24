Тольяттинские полицейские отправили в военкомат троих новых граждан РФ

В Тольятти полицейские провели миграционные рейды. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

За нарушение режима пребывания и незаконную работу в РФ полицейские составили шесть административных материалов.

Также правоохранители нашли трех человек, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Этих людей доставили в военкоматы.