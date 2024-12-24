Уроженец Таджикистана уговорил двух тольяттинских подростков ограбить пенсионерку

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти отправили под стражу 30-летнего уроженца Таджикистана, которого подозревают в грабеже и вовлечение несовершеннолетнего в тяжкое преступление. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.