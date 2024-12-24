Уроженец Таджикистана уговорил двух тольяттинских подростков ограбить пенсионерку

В Тольятти отправили под стражу 30-летнего уроженца Таджикистана, которого подозревают в грабеже и вовлечение несовершеннолетнего в тяжкое преступление. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, мужчина подговорил двух несовершеннолетних поучаствовать в грабеже. 15 декабря 2024 г. подростки на улице около продуктового магазина отобрали у пожилой женщины сумку. Потерпевшая не успела позвать на помощь или оказать сопротивление. Грабители скрылись на автомобиле подозреваемого, который ждал их.
В отношении несовершеннолетних также возбудили уголовное дело.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?