16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Забота о медицинских работниках: в Отрадном в 8 раз увеличена единовременная выплата врачам Анатолий Арсенихин: "Гражданское общество активно включилось в поддержку СВО" В Тольятти два автобусных маршрута изменят схемы движения В генплан Самары внесли площадки для строительства детсадов и школ Синоптики дали прогноз погоды в Самаре на новогоднюю ночь

Общество

В Тольятти два автобусных маршрута изменят схемы движения

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 января 2025 г. в Тольятти будут изменены схемы движения автобусов по маршрутам № 21, 22 в прямом и обратном направлениях, сообщает пресс-служба мэрии города.

Схема движения автобусов по маршруту № 21:
— прямое направление: ул. Мира — ул. Победы — 50 лет Октября — Автозаводское шоссе — далее по существующей схеме.
— обратное направление: от ОП "ЦЗЧ-2" по существующей схеме — Автозаводское шоссе — 50 лет Октября — ул. Победы — ул. Мира.

Схема движения автобусов по маршруту № 22:
— прямое направление: ул. Баныкина — ул. Советская — ул. Мира — ул. Победы — ул. Гагарина — ул. Ленина — Молодежный б-р — ул. К. Маркса — ул. Горького — ул. Ленина — ул. Л. Толстого — Автозаводского шоссе — далее по существующей схеме.
— обратное направление: от ОП "ЦЗЧ-2" по существующей схеме — Автозаводское шоссе — ул. Л. Толстого — ул. Ленина — ул. Горького — ул. К. Маркса — ул. Мира — ул. Советская — ул. Баныкина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5