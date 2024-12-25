"ЭнергосбыТ Плюс" обратился в надзорные органы по факту задолженности управляющей компании № 2

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" обратился в надзорные органы в связи с нарушением платёжной дисциплины управляющей компании № 2 в Тольятти и аффилированных с ней организаций. Задолженность за полученную тепловую энергию ООО "УК № 2 ЖКХ", ООО "БОН", ООО "УК "Энерджи", ООО "УК "ТЛТ" и ООО "УК "Восточная" превысила 120 млн рублей.
Энергетики напоминают, что используют все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе судебные иски, инициирование процедур банкротства, привлечение к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию. Кроме того, за неправомерные действия руководителю УК может грозить уголовное преследование при установлении в его действиях признаков преступления.
Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" призывает клиентов — юридических лиц своевременно и в полном объёме оплачивать полученную тепловую энергию.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?