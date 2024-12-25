"ЭнергосбыТ Плюс" обратился в надзорные органы по факту задолженности управляющей компании № 2

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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" обратился в надзорные органы в связи с нарушением платёжной дисциплины управляющей компании № 2 в Тольятти и аффилированных с ней организаций. Задолженность за полученную тепловую энергию ООО "УК № 2 ЖКХ", ООО "БОН", ООО "УК "Энерджи", ООО "УК "ТЛТ" и ООО "УК "Восточная" превысила 120 млн рублей.