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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" обратился в надзорные органы по факту задолженности управляющей компании № 2

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" обратился в надзорные органы в связи с нарушением платёжной дисциплины управляющей компании № 2 в Тольятти и аффилированных с ней организаций. Задолженность за полученную тепловую энергию ООО "УК № 2 ЖКХ", ООО "БОН", ООО "УК "Энерджи", ООО "УК "ТЛТ" и ООО "УК "Восточная" превысила 120 млн рублей.

Энергетики напоминают, что используют все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе судебные иски, инициирование процедур банкротства, привлечение к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию. Кроме того, за неправомерные действия руководителю УК может грозить уголовное преследование при установлении в его действиях признаков преступления.

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" призывает клиентов — юридических лиц своевременно и в полном объёме оплачивать полученную тепловую энергию.

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