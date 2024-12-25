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Экология Общество

В Самарской области открыт пункт сбора помощи Краснодарскому краю

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области открыт пункт сбора помощи Краснодарскому краю, где Черноморский берег переживает одну из самых масштабных экологических катастроф за последние годы.

Напомним, на черноморское побережье выносит мазут, разлившийся после крушения двух танкеров. С самых первых дней на месте работают Минприроды России, Росприроднадзор, МЧС, волонтеры и просто неравнодушные люди.

"Как министерство природы Самарской области мы не можем быть безучастными в вопросах сегодняшней борьбы за сохранение Черного моря, его берега и животных. Им нужна наша помощь. Поэтому на уровне нашего региона мы централизованно открываем пункт сбора помощи Краснодарскому краю. Мы на связи с краевой администрацией и составили перечень всего необходимого", — сообщает пресс-служба регионального минприроды.

Пункт открыт на ул. Коммунистическая, 8 (ТТУ, въезд с ул. Мичурина). Время приема: с 8:00 до 17:00. Сбор организован до 28 декабря до 16:00. 

Контактное лицо в пункте приема: Балалина Галина +7 917 954 45 46.

Перечень необходимого инвентаря, оборудования и средств индивидуальной защиты

1. Костюмы химической защиты типа "Каспер" или "Тайвек" размер XL-3XL;
2. Респираторы со сменным фильтром;
3. Дождевики L-3XL;
4. Мешки для строительного и бытового мусора полиэтиленовые 120 литров ПВД от 60 мкм;
5. Промышленные моющие средства для удаления нефтепродуктов;
6. Обезжиривающие ПАВ (шампуни) для животных;
7. Боны заграждения (плавучие боны, сорбирующие боны, огнеупорны боны, подпорные стенки нефтеограждающие);
8. Быстро разворачиваемые емкости каркасного типа для временного хранения нефтепродуктов;
9. Сорбенты для сбора нефтепродуктов;
10. Палатки для обогрева М-30
11.  Газовые пушки для обогрева — 8 шт.;
12.  Лавки, столы, из расчета на 300 чел.;
13.  Посуда одноразовая (тарелки глубокие, чашки, ложки.);
14.  Питьевая вода бутилированная 0.5 л.;
15. Световые башни до 5 метров — 4 шт.;
16. Маслобензостойкие кислотощелочестойкие перчатки утепленные и неутепленные.

Гид потребителя

Последние комментарии

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