Защита рубежей страны: идет набор добровольцев в отряд "Барс — Курск"

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Испытания, выпавшие на долю Курской земли, позволили на деле увидеть силу, сплоченность и отзывчивость народа России. Формируется добровольческий отряд "Барс-Курск". Добровольцы отряда охраняют объекты критической инфраструктуры и жизнедеятельности, несут службу совместно с сотрудниками правоохранительных органов на приграничных территориях и блокпостах, участвуют в эвакуации населения.