Защита рубежей страны: идет набор добровольцев в отряд "Барс — Курск"

Испытания, выпавшие на долю Курской земли, позволили на деле увидеть силу, сплоченность и отзывчивость народа России. Формируется добровольческий отряд "Барс-Курск". Добровольцы отряда охраняют объекты критической инфраструктуры и жизнедеятельности, несут службу совместно с сотрудниками правоохранительных органов на приграничных территориях и блокпостах, участвуют в эвакуации населения.
На добровольцев и членов их семей распространяются меры социальной поддержки, аналогичные военнослужащим по контракту; определено нормативное правовое и финансовое обеспечение добровольцев, предусмотрено денежное вознаграждение за выполнение задач, возложенных на добровольческое формирование, стимулирующие выплаты.
Стать добровольцем отряда "Барс-Курск" может житель любого субъекта страны.
Для получения подробной информации следует обращаться по телефонам: 8 (800) 101-46-46 (горячая линия), 8 (4712) 70-07-49 (военный комиссариат Курской области).
Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту