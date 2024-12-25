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Защита рубежей страны: идет набор добровольцев в отряд "Барс — Курск"

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Испытания, выпавшие на долю Курской земли, позволили на деле увидеть силу, сплоченность и отзывчивость народа России. Формируется добровольческий отряд "Барс-Курск". Добровольцы отряда охраняют объекты критической инфраструктуры и жизнедеятельности, несут службу совместно с сотрудниками правоохранительных органов на приграничных территориях и блокпостах, участвуют в эвакуации населения.

На добровольцев и членов их семей распространяются меры социальной поддержки, аналогичные военнослужащим по контракту; определено нормативное правовое и финансовое обеспечение добровольцев, предусмотрено денежное вознаграждение за выполнение задач, возложенных на добровольческое формирование, стимулирующие выплаты.

Стать добровольцем отряда "Барс-Курск" может житель любого субъекта страны.

Для получения подробной информации следует обращаться по телефонам: 8 (800) 101-46-46 (горячая линия), 8 (4712) 70-07-49 (военный комиссариат Курской области).

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