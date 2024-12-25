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Общество

В Самарской области стартовал второй сезон проекта "Мои наставники"

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Очередной сезон наставничества активисты проекта открыли в "Точке кипения" Самарского технического университета. По сравнению с первым, пилотным, проект стал масштабнее. Теперь в нем могут участвовать юноши и девушки — студенты вузов, техникумов, колледжей и лицеев. В 2025 г. в число наставников войдут известные мужчины: политики, депутаты, предприниматели, лидеры общественных движений, ветераны СВО.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Изначально трек "Моя наставница" помогает студентам не только прокачать навыки социального проектирования, но и определиться с будущей профессией, и почти сразу появился запрос на этот проект. Теперь, уже под названием "Мои наставники", он открывает еще больше возможностей перед молодыми в общественной деятельности, науке, культуре, политике, бизнесе.

Во время встречи наградили победителей прошлогоднего сезона. Медийно-образовательный проект Алины Измайловой "МедиаСтупеньЮнкор63" стал одним из лучших в России: "Самарскую область отметили как инициатора наставничества, которое пришло в школы, — ведь именно мы (одни из всего пула наставников РФ) взяли себе в подопечные школьников, чтобы помогать им создавать социальные медийные проекты. И наш труд, наша инициатива и любовь к своему делу высоко оценили федеральные эксперты", — рассказала координатор федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" в Самарской области, депутат самарской думы Светлана Макушева.

В новом сезоне проектный опыт самарских юнкоров, ставших лидерами образовательного трека в 2024 г., будет изучать молодежь в других регионах России.

"Проект полезный и нужный, наставники работали с молодежью в совместных проектах, передавали профессиональный и жизненный опыт, и у нас немало таких людей, которые свое дело хотят передать в надежные руки. Я уверена, что многие из вас захотят встать в пару с наставником, чтобы потом принести реальную пользу стране, которая обязательно добьется Победы", — отметила, приветствуя участников проекта, сенатор РФ, координатор федерального партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина.

Напомним, пилотный проект прошел в 19 регионах страны, в нем приняли участие 140 пар наставников и подопечных.  Было представлено около 200 региональных социальных проектов. Регистрация участников  нового сезона продлится до 25 января 2025 года.

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