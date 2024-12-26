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Экология Общество

Эксперты не нашли ценный лес на Сухой Самарке

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конфликт интересов жителей Сухой Самарки и застройщика ООО "СЗ Фарн-строй" рассмотрели в Общественной палате Самарской области. Эксперты не нашли на спорной территории ценных объектов природы и встали на сторону компании.

Фото: предоставлено жителем

Напомним, с ООО "СЗ Фарн-Строй", аффилированным ГК "Амонд", заключен договор о комплексном развитии территории (КРТ) площадью 12,13 га вблизи улиц Белорусской, Флотcкой. В границы застройки попал участок, где за последние 20 лет вырос лес. За его сохранение и борются самарцы, категорически не соглашаясь с планами компании. 

Жители настаивают, что земля под застройку имеет пересечение с лесничеством, полностью находится в зоне затопления и частично расположена в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе. А в русле реки Татьянки обнаружены виды, включенные в Красную книгу Самарской области, а также богатая флора. Самарцы опасаются, что застройка спорной территории нарушит сложившуюся экосистему и лишит их единственного в микрорайоне места для прогулок и активного образа жизни.

Инициативная группа людей подала коллективные иски в Ленинский районный и областной суды. В заявлениях они оспаривают ряд документов, разрешающих строительство на Сухой Самарке, в том числе частично генплан, Правила застройки и землепользования и постановление о комплексном развитии территории. Районный суд отказал в требованиях граждан. В областном суде дело еще рассматривается.

"СЗ Фарн-Строй" пожаловался в Общественную палату, что в связи с активностью жителей Сухой Самарки не может использовать земельный участок по целевому назначению. 

В декабре члены и эксперты общественного органа выехали на место, чтобы дать свою оценку территории. "Действительно, рядом расположен небольшой участок, на котором произрастают дубы, но он не имеет отношения к территории, выделенной в рамках договора комплексного развития территории, - отметила председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Оксана Ковнир. - А на данной территории, как мы увидели, нет деревьев ценных пород, зато находится, по сути, несанкционированная свалка. Несмотря на то, что в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям отсутствуют сведения об образовании и выявлении несанкционированной свалки по указанному адресу, администрация района наши предположения подтвердила: на ликвидацию данной свалки ранее даже выделялись определенные бюджетные средства. Очевидно, что свалки наносят вред окружающей среде, тем более что на данной территории по всем признакам близко подходят грунтовые воды, а значит, речь идет о диффузном загрязнении Волги. Чем быстрее эта территория будет облагорожена, тем лучше".

Гид потребителя

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