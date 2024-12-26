Для недостроя "Строй-Кома" на ул. Советской Армии ищут инвестора

Фонд развития территорий выставил на продажу земельный участок с недостроем ООО "Строй-Ком" на ул. Советской Армии, 242а. Цена продажи - от 125,7 млн рублей.

Напомним, ООО "Строй-Ком" стало победителем конкурса на завершение строительства проблемного объекта на ул. Советской Армии, 240 в Самаре, известного как ЖК "Аркадия". Этот дом ЗАО "Гагаринец" планировало сдать еще в 2007 году.

Новый подрядчик должен был удовлетворить права 133 дольщиков. Взамен победитель конкурса получил под строительство участок на ул. Советской Армии площадью 7,1 тыс. кв. м и 1,2 тыс. кв. м земли на пересечении улиц Чкалова и Братьев Коростелевых.

В рамках процедуры банкротства ООО "Строй-Ком" права на участок и недостроенную высотку на ул. Советской Армии перешли Фонду развития территорий. Предполагалось, что дом будет состоять из трех секций 14 - 25 этажей, проектом предусмотрено 476 квартир общей площадью 20,3 тыс. кв. метров.

Торги пройдут 24 января в формате аукциона на повышение.