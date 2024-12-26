Для недостроя "Строй-Кома" на ул. Советской Армии ищут инвестора

Фонд развития территорий выставил на продажу земельный участок с недостроем ООО "Строй-Ком" на ул. Советской Армии, 242а. Цена продажи - от 125,7 млн рублей.
Напомним, ООО "Строй-Ком" стало победителем конкурса на завершение строительства проблемного объекта на ул. Советской Армии, 240 в Самаре, известного как ЖК "Аркадия". Этот дом ЗАО "Гагаринец" планировало сдать еще в 2007 году.
Новый подрядчик должен был удовлетворить права 133 дольщиков. Взамен победитель конкурса получил под строительство участок на ул. Советской Армии площадью 7,1 тыс. кв. м и 1,2 тыс. кв. м земли на пересечении улиц Чкалова и Братьев Коростелевых.
В рамках процедуры банкротства ООО "Строй-Ком" права на участок и недостроенную высотку на ул. Советской Армии перешли Фонду развития территорий. Предполагалось, что дом будет состоять из трех секций 14 - 25 этажей, проектом предусмотрено 476 квартир общей площадью 20,3 тыс. кв. метров.
Торги пройдут 24 января в формате аукциона на повышение.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.