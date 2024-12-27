Метрологическая служба АО "Транснефть - Приволга" подтвердила высокий уровень своей компетентности

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Метрологическая служба АО "Транснефть - Приволга" прошла процедуру подтверждения компетентности на право поверки средств измерений. На предприятии эксплуатируются более 59 тыс. средств измерений и почти 6 тыс. измерительных каналов. Метрологические, испытательные и аналитические лаборатории компании регулярно успешно проходят процедуру подтверждения компетентности в областях аккредитации, что часто сопровождается расширением области аккредитации.

Четко и достоверно

В 2024 году метрологическая служба нефтепроводчиков, включающая в себя четыре участка калибровки средств измерений в Самарском, Саратовском, Бугурусланском и Волгоградском районных нефтепроводных управлениях, успешно прошла процедуру подтверждения компетентности с расширением области аккредитации. Компетентность подтвердила Федеральная служба по аккредитации (ФСА Росаккредитация) по Приволжскому федеральному округу.

Аудиторы оценивали ряд параметров работы лабораторий: от соответствия эталонов, средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования требованиям по точности до состояния помещений, квалификации сотрудников и эффективности системы менеджмента качества.

В область аккредитации входит измерение физико-химического состава и свойств веществ; давления и вакуума; параметров потока, расхода, уровня, объема веществ; теплофизические и температурные измерения; электрические и магнитные величины и другое.

Эксперты ФСА не только подтвердили компетентность на право поверки средств измерений в АО "Транснефть - Приволга", но и аккредитовали метрологическую службу в расширяемой области. Речь идет об увеличении диапазонов измерений и снижении погрешности.

Результаты проверки позволили увеличить номенклатуру поверяемых средств измерений, эксплуатируемых на объектах предприятия. Ежегодно силами метрологической службы выполняется поверка и калибровка до 25 тыс. средств измерений.

Главный метролог "Транснефть - Приволга" Александр Воронин пояснил, что в процессе развития метрологической службы осуществляется постоянное обновление парка эталонных средств измерений, это дает возможность проводить регулярное расширение области аккредитации и осуществлять поверку новых типов средств измерений.

На предприятии регулярно происходит обновление парка, эксплуатируемых средств измерений и повышение их точности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к перекачке нефти, поэтому процедура подтверждения компетентности и расширение области аккредитации позволяет проводить поверку тех средств измерений, которые предприятие использует в процессе своей деятельности, отметил Александр Воронин.

По его словам, сейчас метрологическая служба переходит на использование отечественных рабочих эталонов единиц величин. Цифровизация и дальнейшая автоматизация производства приводит к росту количества средств измерений. Характеристики многих новых устройств, приборов, датчиков обеспечивают повышенную точность. Использование именно таких средств измерений предусматривается при внедрении автоматизированной системы управления технологическим процессом. Метрологическая служба учитывает новые современные веяния и требования в своей работе. Основной задачей остается подтверждение требуемых характеристик эксплуатируемых средств измерений, их точности и достоверности показаний, с чем отлично справляются специалисты метрологической службы АО "Транснефть - Приволга".

Высокий уровень готовности

В 2024 году экспертные организации, уполномоченные Росаккредитацией, провели процедуру подтверждения компетентности и других лабораторий предприятия, продемонстрировавших высокий уровень готовности к проведению полного спектра необходимых исследований. Специалисты положительно оценили уровень материально-технической оснащенности, а также ознакомились с работой персонала, провели экспертизу документации и процедур по управлению качеством. Эксперты подтвердили, что сотрудники лабораторий обладают достаточным опытом и владеют знаниями.

Испытательные лаборатории нефти ведут контроль качества сырья, перекачиваемого по магистральным нефтепроводам, а также отвечают за оперативный контроль процесса компаундирования.

Так, лаборатория нефти "Кротовка" проводит анализ нефти по 32 показателям и обеспечивает непрерывный контроль качества нефти, транспортируемой по нефтепроводам АО "Транснефть - Приволга", а также контроль процессов компаундирования.

Современное испытательное и вспомогательное оборудование, например, для определения давления насыщенных паров, плотности и фракционного состава нефти, а также средства измерения позволяют выполнять полный спектр приемо-сдаточных и периодических испытаний при проведении учетных операций. По итогам проверки испытательной лаборатории нефти "Кротовка" было выдано заключение о соответствии критериям аккредитации.

В начале 2024-го подтверждена компетентность и расширена область аккредитации испытательной лаборатории нефти "Самара" на 16 показателей. В настоящее время исследования проводятся по 53 показателям качества нефти.

Успешно прошла необходимую процедуру и расширила область аккредитации испытательная лаборатория нефтепродуктов ГПС "Тингута". Область аккредитации лаборатории включает в себя определение 13 показателей качества нефтепродуктов, в том числе фракционный состав, содержание серы и массовую долю воды, предельную температуру фильтруемости и др. В ходе аудита лаборатория расширила область аккредитации по показателям плотности нефтепродуктов.

Все испытательные лаборатории "Транснефть - Приволга" оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, приборный парк регулярно обновляется, а специалисты повышают свою квалификацию. В лабораториях с 2020 года работает Единая лабораторная информационная система, что позволяет оперативно получать информацию о качестве нефти и нефтепродуктов. В 2023 году завершены пуско-наладочные работы по подключению Программно-аппаратного комплекса, благодаря которому ввод результатов испытаний в информсистему происходит в автоматическом режиме — напрямую с лабораторного оборудования, что предотвращает риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

Метрологические, испытательные и аналитические лаборатории совершенствуют свою работу, опираясь на передовые технологии, и расширяют диапазон исследований для контроля за качеством нефтепродуктов и работой оборудования.