В Тольятти 10 многоквартирных домов остаются без холодной воды из-за утечки на трубопроводе

В субботу, 28 декабря, в 02:20 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения на ул. 70 лет Октября, 45 в Автозаводском районе Тольятти.
На время работ без холодного водоснабжения остаются потребители 10 многоквартирных жилых домов, водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.
Для ликвидации происшествия привлечены 10 человек и пять единиц техники.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 28 декабря в 12:00
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Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?