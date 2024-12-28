В Тольятти 10 многоквартирных домов остаются без холодной воды из-за утечки на трубопроводе

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В субботу, 28 декабря, в 02:20 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения на ул. 70 лет Октября, 45 в Автозаводском районе Тольятти.