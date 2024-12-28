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Общество

"Новогодних маршрутов" в Самаре стало больше

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К традиционной праздничной акции "Новогодний маршрут" в Самаре присоединились трамвайные маршруты № 3, 5, 19, 25 и троллейбусные маршруты № 15, 17, сообщает мэрия города. Пассажиров встречают сказочные персонажи и угощают мандаринами.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Изначально, много лет назад, этой инициативой "загорелись" сами сотрудники предприятия-перевозчика. Они "заряжают" позитивом окружающих и, в первую очередь, пассажиров. В предпраздничные и праздничные дни мы позволяем персоналу на линии временно сменить форменные жилеты на костюмы главных новогодних героев. В них выходят в рейсы, управляя общественным транспортом и работая в салонах. Поддерживаем эту акцию ежегодно, потому что она направлена на создание атмосферы праздника, новогоднего настроения", — подчеркнул заместитель главы Самары Сергей Маркин.

Сотрудники транспортных предприятий подходят к делу творчески: перед рейсами — в течение ночной смены — общественный транспорт украшают снежинками, мишурой, новогодними наклейками.

Как правило, в первую очередь в акции задействуют самые востребованные и протяженные маршруты.

"С каждым днем мы будем добавлять новые маршруты, больше украшенного электротранспорта будет курсировать по всему городу, и так — весь период праздников. В столь непростое время важно дарить людям приятные эмоции и душевное тепло, делать сюрпризы — мандаринами мы запаслись", — рассказал директор МП г. о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" Александр Горшков.

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