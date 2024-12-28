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Экология Общество

В январе в Самаре стартует проект по сбору и переработке живых новогодних елок

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пилотный проект по сбору и переработке живых новогодних елок начинается в Самаре с 6 января, сообщает мэрия города. К этому времени в некоторых местах их продажи появятся специальные зеленые бункеры — "лодочки для елочек", которые будут вывозиться по мере накопления. Елочки должны быть без игрушек и дождика, а бункеры — без мусора.

Регоператор переработает деревца в щепу и привезет вторсырье в реабилитационный центр "Иппотерапия". Это некоммерческая организация, которая проводит бесплатные занятия по верховой езде и адаптации для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Чтобы не захламлять контейнерные площадки, сдавайте елочки в специальные бункеры. Вы сделаете доброе дело, подарив деревьям вторую жизнь", — обращаются к горожанам в администрации.

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