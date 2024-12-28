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Экология Общество

Сбор натуральных елок в Самаре начнется 6 января

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пилотный проект по сбору и переработке живых новогодних елок начинается с 6 января, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

К этому времени в некоторых местах их продажи появятся специальные зеленые бункеры — "лодочки для елочек", которые будут вывозиться по мере накопления. Елочки должны быть без игрушек и дождика, а бункеры — без мусора.

Регоператор переработает деревца в щепу и привезет вторсырье в реабилитационный центр "Иппотерапия". Это некоммерческая организация, которая проводит бесплатные занятия по верховой езде и адаптации для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы не захламлять контейнерные площадки, сдавайте елочки в специальные бункеры. 

Адреса: 

Октябрьский район, пр. Ленина 26/ул. Полевая

Октябрьский район, ул. Маломосковская/ул.Революционная

Октябрьский район ул. Авроры/ ул. Дыбенко

Советский район, ул. 22 Партсъезда, 38

Советский район, ул. Дыбенко/ул.Ивана Булкина

Советский район, ул. Аэродромная 72

Промышленный район, ул. 5 просека/ул. Солнечная

Промышленный район, ул. Вольская 73/ ул. Ново-Вокзальная

Промышленный район, ул. Кирова 304

Кировский район, ул. Стара Загора/ул.Ташкенская (остновка Колизей)

Красноглинский район, ул. Сергея Лазо 21 (ДК"Чайка")

Красноглинский район, пересечение бульвара Ивана Финютина/Маршала Устинова

Куйбышевский район, ул. Белорусская 131

Самарский район, А. Толстого, 17  (Хлебная пл.) 

Железнодорожный район, ул. Чернореченская/ул.Владимирская 

Ленинский район, ул. Маяковского 97

Советский район, ул. Ново-Вокзальная/ул.Физкультурная

Промышленный район, ул. Стара Загора 137 


 

Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная 217

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