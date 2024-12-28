В течение месяца 3 новых трехсекционных трамвая начнут курсировать по Самаре

В Самару поступили три новых трехсекционных трамвая "Витязь М". В течение ближайших нескольких недель их выпустят на маршруты. Об этом в субботу, 28 декабря, заявил губернатор Вячеслав Федорищев.

Подводя итоги социально-экономического развития региона за 2024 год, губернатор коснулся темы транспорта.

"Правительство региона активно реагировало на запросы граждан для создания комфортных условий. И красной линией здесь идет работа общественного транспорта и строительство дорог", — прокомментировал он.

Вячеслав Федорищев отметил, что работа по решению проблемы обновления общественного транспорта настолько капиталоемкая, что требует колоссальных затрат.

"Если собрать все наши финансовые возможности — и исполнительной власти, и законодательной, — даже общих ресурсов не хватит. Нужно (эту отрасль, — прим.ред.) финансировать годами. Тем не менее, мы приняли это решение и последовательно, за 5 лет, обновим наш общественный транспорт на 95%", — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в 2024 году в регион поступило 157 автобусов для работы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, 69 автобусов большого класса для нужд Самары.

"Кроме того, накануне глава Самары Иван Носков доложил, что в город пришли первые три трехсекционных трамвая, которые мы закупили уже в рамках нашей работы. Сейчас их монтируют, будут обкатывать. Но в течение месяца на этих трамваях мы с вами уже начнем перемещаться по город", — заключил Вячеслав Федорищев.

Напомним, в середине декабря стало известно, что трамвайный парк Самары пополнится тремя моделями "Витязь М". Соответствующий договор на производство и поставку мэрия города подписала с компанией "ПК Транспортные системы".