"РКС-Самара" вручили 4,5 тысяч тортов абонентам, но сюрпризы не закончились

Сотрудники сбытового подразделения "РКС-Самара" вручили больше 4,5 тысяч тортов добросовестным клиентам по результатам акции "В Новый год без старых долгов" — по предварительным подсчётам в ней уже приняли участие больше 5700 абонентов.

Как сообщили в пресс-службе компании, большинство горожан в качестве поощрения за полностью оплаченные квитанции 2024 года выбрали сладкий подарок. Остальные оформили себе скидку на будущие начисления в размере стоимости трёх кубометров воды.

"Сладкий" этап акции с раздачей тортов завершился, но ещё можно получить скидку, напомнили в компании.

Для этого до 31 декабря нужно:

— погасить все долги

— внести авансовый платёж за декабрь в размере начислений ноября

— отправить чек об оплате на электронную почту action@samcomsys.ru

— дождаться квитанцию за январь 2025 года (она придёт в феврале) — там будет скидка.

В "РКС-Самара" предложили самарцам завершить год на позитивной ноте, а также подарить себе радость, лёгкость без долгов и хорошее настроение от будущих бонусов.