"РКС-Самара" вручили 4,5 тысяч тортов абонентам, но сюрпризы не закончились

Сотрудники сбытового подразделения "РКС-Самара" вручили больше 4,5 тысяч тортов добросовестным клиентам по результатам акции "В Новый год без старых долгов" — по предварительным подсчётам в ней уже приняли участие больше 5700 абонентов.
Как сообщили в пресс-службе компании, большинство горожан в качестве поощрения за полностью оплаченные квитанции 2024 года выбрали сладкий подарок. Остальные оформили себе скидку на будущие начисления в размере стоимости трёх кубометров воды.
"Сладкий" этап акции с раздачей тортов завершился, но ещё можно получить скидку, напомнили в компании.
Для этого до 31 декабря нужно:
— погасить все долги
— внести авансовый платёж за декабрь в размере начислений ноября
— отправить чек об оплате на электронную почту action@samcomsys.ru
— дождаться квитанцию за январь 2025 года (она придёт в феврале) — там будет скидка.
В "РКС-Самара" предложили самарцам завершить год на позитивной ноте, а также подарить себе радость, лёгкость без долгов и хорошее настроение от будущих бонусов.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?