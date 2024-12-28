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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" вручили 4,5 тысяч тортов абонентам, но сюрпризы не закончились

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники сбытового подразделения "РКС-Самара" вручили больше 4,5 тысяч тортов добросовестным клиентам по результатам акции "В Новый год без старых долгов" — по предварительным подсчётам в ней уже приняли участие больше 5700 абонентов.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Как сообщили в пресс-службе компании, большинство горожан в качестве поощрения за полностью оплаченные квитанции 2024 года выбрали сладкий подарок. Остальные оформили себе скидку на будущие начисления в размере стоимости трёх кубометров воды.

"Сладкий" этап акции с раздачей тортов завершился, но ещё можно получить скидку, напомнили в компании.

Для этого до 31 декабря нужно:

— погасить все долги

— внести авансовый платёж за декабрь в размере начислений ноября

— отправить чек об оплате на электронную почту action@samcomsys.ru

— дождаться квитанцию за январь 2025 года (она придёт в феврале) — там будет скидка.

В "РКС-Самара" предложили самарцам завершить год на позитивной ноте, а также подарить себе радость, лёгкость без долгов и хорошее настроение от будущих бонусов.

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