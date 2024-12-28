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Общество

Династия "Тольяттиазота" стала бронзовым призером регионального конкурса "Моя семья — мое богатство"

ТОЛЬЯТТИ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трудовая династия Стемповских вошла в число призеров регионального конкурса "Моя семья — мое богатство", который был посвящен Году семьи в России. В номинации "Семейная династия" сотрудники "Тольяттиазота" получили бронзу. Победители конкурса определялись путем народного голосования.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В рамках конкурса семья представила видеоролик, снятый на производственной площадке Компании и в домашней обстановке. Основной локацией на предприятии стала крыша самого высокого строения в Тольятти — гранбашни по производству карбамида № 3. Семья примерила образ рок-звезд, исполнив песню о династиях ТОАЗа.

Династия Стемповских, общий трудовой стаж которых составляет 66 лет, состоит из трех поколений. Основательницей является Лидия Стемповская — лаборант химического анализа отдела технического контроля. В разных подразделениях и цехах "Тольяттиазота" работают еще три члена семьи, которые ведут активную общественную деятельность и участвуют в корпоративных спортивных мероприятиях.

В настоящее время в ТОАЗе 114 трудовых династий, которые в течение всего 2024 года чествовались на предприятии. Для семей были организованы фотосессии на производстве и в студии. Истории с фотоиллюстрациями размещались в социальных сетях Компании, а лучшие снимки попали на генеалогическое древо — арт-объект, установленный в здании заводоуправления ТОАЗа.

Продолжением социального проекта стали видеоролики с участием династий в формате мини-фильмов с сюжетными линиями, подчеркивающими значимость традиционных семейных ценностей.

"В Год семьи "Тольяттиазот" чествовал трудовые династии через медиапроекты предприятия: фотосессии на промплощадке и в студии, открытие инсталляции "Золотое дерево династий", продвижение историй в соцсетях, организация телеэфиров, выдвижение на тематические региональные конкурсы и создание роликов с участием всех членов семей, включая детей. Проект, который стартовал 1 января 2024 года, охватывает трудовые династии, являющиеся нравственным ориентиром для сотрудников ТОАЗа и жителей города. Он помогает развивать семейные ценности, преемственность трудовых традиций Самарской области, укреплять авторитет человека труда, поэтому обязательно будет продолжен", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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