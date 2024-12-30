Из ТЦ Letout эвакуировали 670 человек

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В понедельник, 30 декабря, в самарском ТЦ Letout сработала пожарная сигнализация, в связи с чем из здания эвакуировали 670 человек, включая 70 детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.