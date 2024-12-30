Из ТЦ Letout эвакуировали 670 человек

В понедельник, 30 декабря, в самарском ТЦ Letout сработала пожарная сигнализация, в связи с чем из здания эвакуировали 670 человек, включая 70 детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Прибывшими подразделениями установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации в помещении кинотеатра. Погибших и пострадавших нет", - рассказали в МЧС.
За последние несколько месяцев это уже вторая эвакуация из ТЦ Letout. В сентябре из торгового центра эвакуировали 700 человек: тогда оказалось, что в магазине на первом этаже пригорела еда в микроволновке и сработала пожарная сигнализация.
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