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Четверо военнослужащих Самарской области освобождены из плена

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина сообщила о том, что четверо самарских военнослужащих освобождены из украинского плена.

"Мы рады возвращению на Родину 150 российских военнослужащих. Вдвойне отрадно, что среди них есть наши земляки. Четверо военнослужащих — жители Самарской области: из Самары, Новокуйбышевска и Большечерниговского района. Их семьи обращалась к нам за помощью", — прокомментировала Елена Лапушкина в телеграм-канале.

Она также отметила, что обмену пленными предшествовала большая работа и министерства обороны России, и лично Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, и всех, кто неравнодушен к этой теме.

"Работа продолжается. В настоящее время, по сообщению минобороны России, все российские военнослужащие находятся на территории республики Беларусь, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность позвонить родным. Все освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях минобороны России. Мы будем оставаться на связи с семьями и помогать в решении возникающих вопросов", — добавила омбудсмен.

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