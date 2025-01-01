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Общество

В новогоднюю ночь в Самаре родилось 5 детей

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в ночь с 31 декабря на 1 января родилось пять детей: два ребенка появились на свет в больнице им. Середавина, два - в больнице им. Пирогова и один - в больнице им. Семашко.

В перинатальном центре областной больницы им. В. Д. Середавина в новогоднюю ночь родилось два малыша: мальчик и девочка. Первым новорожденным стал мальчик Андрей, который появился на свет в 01:28. Его вес составил 3270 граммов, а рост — 57 сантиметров. Второй малыш — девочка Дарья, рожденная в 06:50 весом 1810 граммов.

В Самарской городской клинической больнице им. Н. И. Пирогова на свет появились девочка весом 2950 ростом 51 см и мальчик — 3300 грамм рост 52 см.

В роддоме Самарской городской клинической больнице им. Н. А. Семашко медицинские работники помогли появится на свет мальчику весом 3750 ростом 55 см.

Напомним, 2025 год объявлен в Самарской области Годом многодетной семьи в дополнение к Году Защитника Отечества, который установил президент России. Такое решение принял Вячеслав Федорищев. А все последующее десятилетие по решению главы региона объявлено Десятилетием многодетных семей. То есть, поддержка семей с детьми станет основным приоритетом.

Сейчас в Самарской области действует 39 мер социальной поддержки, которые охватывают 229 тысяч семей с детьми. Всего в 2024 году на выплаты семьям с детьми направили 36,9 млрд рублей с учетом средств федерального бюджета. На 2025 год уже заложено в бюджете не менее 40 млрд рублей.

В этом году была введена новая выплата для молодых мам в возрасте от 18 до 25 лет в размере 100 тысяч рублей при рождении первого ребенка. Кроме того, стало проще получить семейный капитал в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей, теперь для этого не требуются подтверждающие документы.

Многодетные семьи, стоящие на очереди на получение земельного участка, теперь могут получить выплату в размере 250 тысяч рублей взамен земельного участка. Каждая многодетная семья, где ребенок пошел в первый класс, в этом году получила выплату 10 тысяч рублей. В следующем году эти выплаты планируется проиндексировать.

Также среди мер поддержки семей с детьми — увеличение количества льготных путевок в детские оздоровительные лагеря на 10 тысяч. Увеличено финансирование по программе "Молодой семье — доступное жилье". В 2024 году в ее рамках улучшили жилищные условия 1 546 молодых семей. Для семей, выбывших из числа участников данной программы в связи с достижением 36-летнего возраста, с 1 января 2025 года за счет средств областного бюджета будет предоставляться гарантированная социальная выплата на приобретение или строительство жилья.

С 2025 года в регионе начнут действовать еще 3 новые меры поддержки: компенсация 50% стоимости обучения в средних учебных заведениях и вузах для одного из детей многодетной семьи; единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности студенток очной формы обучения, создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных.

Гид потребителя

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