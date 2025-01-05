Прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией, приведшей к отключению воды в Самаре

В Самаре прокуратура контролирует ситуацию с отключением холодного водоснабжения в Октябрьском районе.
Ранее из-за аварии в районе улиц Советской Армии, Тихвинской и Московского шоссе 35 многоквартирных домов и более 50 частных домов остались без воды.
Устранением аварии занимается ООО "СКС".
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?