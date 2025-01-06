Жители региона, заключившие контракт с Минобороны до конца января, единовременно получат 4 млн рублей

С 1 января до 1 февраля 2025 г. в Самарской области действует повышенная единовременная выплата жителям области, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Она составляет 4 млн рублей. За первый год службы сумма выплат составит 7 млн рублей.

Решение о повышении выплаты принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Мы хотим пригласить всех жителей Российской Федерации, которые приняли решение для себя пойти на службу по контракту, делать это вместе с самарскими подразделениями", — отметил глава региона.

В Самарской области ведется комплексная работа по обеспечению мерами поддержки участников СВО и членов их семей. За 2024 г. перечень льгот и социальных гарантий бойцам и их близким был значительно расширен. Сейчас таких мер поддержки 44, и работа по их увеличению продолжается.

"Все меры поддержки участников специальной военной операции направлены на создание комфортных условий для них и их семей. Акцент на медицинскую реабилитацию поможет восстановить не только физическое, но и психоэмоциональное состояние военнослужащих. Важно не только предоставить помощь, но и сделать её доступной и эффективной. Новые социальные инициативы позволят обеспечить более широкие права и возможности для семей участников СВО. Бесплатный проезд в общественном транспорте создаст дополнительные условия для комфортного передвижения, что особенно актуально в условиях динамичной жизни. Кроме того, увеличение региональной выплаты станет значимой поддержкой для тех, кто заключил контракт с Министерством обороны. Эти дополнительные средства помогут семьям участников сосредоточиться на важных аспектах жизни, обеспечивая стабильность и уверенность в будущем", — отметила советник губернатора по взаимодействию с семьями участников специальной военной операции, заместитель главы Новокуйбышевска по вопросам оказания помощи участникам СВО и членам их семей, вдова Героя России Юлия Пономаренко.

Подробности о поступлении на военную службу по контракту на contract63.ru или по телефону: 8-800-2019-117.

Вступайте в армию Победы вместе с Самарской областью, создавайте надежное будущее своей семьи!