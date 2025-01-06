Жители региона, заключившие контракт с Минобороны до конца января, единовременно получат 4 млн рублей

С 1 января до 1 февраля 2025 г. в Самарской области действует повышенная единовременная выплата жителям области, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Она составляет 4 млн рублей. За первый год службы сумма выплат составит 7 млн рублей.
Решение о повышении выплаты принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Мы хотим пригласить всех жителей Российской Федерации, которые приняли решение для себя пойти на службу по контракту, делать это вместе с самарскими подразделениями", — отметил глава региона.
В Самарской области ведется комплексная работа по обеспечению мерами поддержки участников СВО и членов их семей. За 2024 г. перечень льгот и социальных гарантий бойцам и их близким был значительно расширен. Сейчас таких мер поддержки 44, и работа по их увеличению продолжается.
"Все меры поддержки участников специальной военной операции направлены на создание комфортных условий для них и их семей. Акцент на медицинскую реабилитацию поможет восстановить не только физическое, но и психоэмоциональное состояние военнослужащих. Важно не только предоставить помощь, но и сделать её доступной и эффективной. Новые социальные инициативы позволят обеспечить более широкие права и возможности для семей участников СВО. Бесплатный проезд в общественном транспорте создаст дополнительные условия для комфортного передвижения, что особенно актуально в условиях динамичной жизни. Кроме того, увеличение региональной выплаты станет значимой поддержкой для тех, кто заключил контракт с Министерством обороны. Эти дополнительные средства помогут семьям участников сосредоточиться на важных аспектах жизни, обеспечивая стабильность и уверенность в будущем", — отметила советник губернатора по взаимодействию с семьями участников специальной военной операции, заместитель главы Новокуйбышевска по вопросам оказания помощи участникам СВО и членам их семей, вдова Героя России Юлия Пономаренко.
Подробности о поступлении на военную службу по контракту на contract63.ru или по телефону: 8-800-2019-117.
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Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту