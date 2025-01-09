Самарская компания в 2024 году стала победителем во всероссийском конкурсе "Экспортер года"

Этот всероссийский конкурс появился шесть лет назад и проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Российского экспортного центра и трех федеральных министерств: Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза. В этом году было подано рекордное количество заявок на участие в конкурсе — 1700. При этом 9 из 10 компаний-претендентов представляли сегмент малого и среднего предпринимательства (МСП). В финале за звание лучших экспортеров России боролись победители окружных этапов из восьми федеральных округов — всего 142 номинанта из 43 регионов России.

Прорыв года

По итогам окружного этапа конкурса "Экспортер года-2024" в число победителей попали три организации из Самарской области. ООО "АвтоГазТранс" заняло первое место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте МСП.

ООО "Квантум" признали победителем окружного конкурса сразу в двух номинациях. Первое место получил директор компании Александр Копцев в номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер". А третье место производитель занял в номинации "Прорыв года" за то, что при поддержке регионального Центра поддержки экспорта были начаты поставки стационарных растворных узлов в Молдову.

"Квантум" с 2018 года производит, а с недавнего времени и экспортирует принципиально новое оборудование, позволяющее полностью автоматизировать процесс приготовления растворов для защиты растений. Новые технологии позволяют минимизировать пагубное воздействие химических препаратов на человека и окружающую среду.

"Мы начали экспортировать в 2020 году, в не самые легкие времена для внешнеэкономической деятельности. Но и тогда, и сегодня мы стараемся, поставляем наше высокотехнологичное оборудование иностранным заказчикам, помогаем им удаленно настраивать его. Сегодня мы подписываем контракт с казахстанским заводом, строим амбициозные планы по экспорту в африканские страны. Почему бы и нет, мы все сможем, — сказал победитель окружного конкурса Александр Копцев.

Третьим представителем 63 региона стал Самарский областной клинический онкологический диспансер. Это медучреждение заняло первое место в номинации "Экспортер года в сфере услуг". Ведь ежегодно в онкологический диспансер обращается за обследованием и лечением более 4 тысяч человек не только из других российских регионов, но и из других стран.

"Несмотря на многие ограничения и изменившийся экономический ландшафт, компании Приволжского федерального округа активно развивают свою внешнеэкономическую деятельность, находят новые рынки сбыта и партнеров за рубежом. Такая активная работа уже принесла свои плоды — стабильно растет число экспортеров несырьевых неэнергетических товаров, а сам округ занимает третье место по объему ННЭ (Прим. ред. — Несырьевой неэнергетический экспорт) и второе место по экспорту данных товаров в дружественные страны. Наиболее заметен рост количества экспортирующих компаний в фармацевтике, легкой промышленности, парфюмерии и косметике. По экспорту товаров химической промышленности округ стабильно занимает первое-второе места в России и обеспечивает порядка 30% от общего объема поставок всей отрасли. По нашим данным, приволжский бизнес сотрудничает со 160 странами мира, продолжая активно расширять географию экспорта", — отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Наращивают экспортные поставки

В финале федерального конкурса победителей определяли в 20 номинациях: отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса. В итоге по решению экспертного жюри "АвтоГазТранс" занял второе место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте малого и среднего предпринимательства. На Международном экспортном форуме "Сделано в России" заслуженную награду директору ООО "АвтоГазТранс" вручил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Самарский производитель углекислотного оборудования более 30 лет занимается проектированием, изготовлением и монтажом оборудования, предназначенного для хранения, транспортировки, выдачи СО2 в технологические линии. Имея колоссальный опыт работы, "АвтоГазТранс" может произвести как серийное, так и нестандартное оборудование по техническому заданию заказчика. Их продукция применяется в самых разных отраслях: на производствах минеральной воды и безалкогольных напитков, агропромышленных предприятиях, металлургических, нефтегазовых заводах. Оборудование успешно эксплуатируется в 173 российских и 35 городах ближнего и дальнего зарубежья. На сегодняшний день самарский производитель поставляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Грузию, Молдову, Армению, Туркменистан, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан.

Планомерно увеличивать объемы поставок на внешние рынки помогает господдержка. Последние два года "АвтоГазТранс" активно сотрудничает с Центром поддержки экспорта Самарской области (ЦЭП). При содействии специалистов регионального экспортного центра компания заключила девять новых экспортных контрактов и сегодня поставляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Грузию, Армению.

"Нам помогли в поиске зарубежного партнера, переводе контрактов и документации на иностранные языки, участии в международных бизнес-миссиях, конференциях, выставках. И благодаря этому плодотворному сотрудничеству мы смогли выйти на федеральный этап конкурса "Экспортер года-2024", — рассказала начальник отдела маркетинга ООО "АвтоГазТранс" Екатерина Марьина.

На достигнутом самарский производитель останавливаться не собирается. В планах ближайших лет — представить свою продукцию в Сербии.

Нацпроект продлевают

На заседании Госсовета по вопросам развития экспорта, состоявшемся в Москве 25 сентября 2024 года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что развитие экспорта в регионе — одна из приоритетных задач на ближайшие годы. "Предприятия региона расширяют взаимодействие с предприятиями из таких дружественных государств, как Белоруссия, Китай, Узбекистан, Казахстан, Иран и Индия. Сейчас активно выстраиваем взаимоотношения и ищем самые разные варианты сотрудничества, направленные на увеличение объемов экспорта. Особое внимание уделяем поддержке экспортно ориентированных предприятий: так, за последние пять лет Центр поддержки экспорта Самарской области предоставил услуги 3,7 тысячи субъектам малого и среднего предпринимательства, при содействии ЦПЭ Самарской области 408 СМСП заключили экспортные контракты".

Нацпроект по поддержке экспорта показал свою эффективность и будет продлен до 2030 года, Минпромторг уже сформировал структуру обновленного нацпроекта. Его основной целью станет увеличение на две трети доли несырьевого неэнергетического экспорта и рост в полтора раза поставок за рубеж продукции агропромышленного комплекса.

Владимир Путин, президент России:

- В 2025 году стартует обновленный национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Основой для его решений, мер и механизмов должны стать достигнутые результаты в экспортной сфере, приоритеты экономического развития, которые стоят перед нашей страной, и, конечно, объективные глобальные тенденции. При этом принципиально важно стимулировать выход российских компаний на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью, увеличить так называемый несырьевой неэнергетический экспорт, в том числе поставки товаров машиностроения и продуктов питания.

Светлана Болотина, директор ООО "АвтоГазТранс":

- Свою экспортную деятельность мы ведем уже 20 лет, в 2023 году наша компания, пользуясь услугами Центра поддержки экспорта Самарской области, смогла существенно нарастить объемы экспорта, результатом этой работы стал успех на федеральном конкурсе "Экспортер года".