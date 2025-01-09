Самарская компания в 2024 году стала победителем во всероссийском конкурсе "Экспортер года"

Этот всероссийский конкурс появился шесть лет назад и проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Российского экспортного центра и трех федеральных министерств: Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза. В этом году было подано рекордное количество заявок на участие в конкурсе — 1700. При этом 9 из 10 компаний-претендентов представляли сегмент малого и среднего предпринимательства (МСП). В финале за звание лучших экспортеров России боролись победители окружных этапов из восьми федеральных округов — всего 142 номинанта из 43 регионов России.
Прорыв года
По итогам окружного этапа конкурса "Экспортер года-2024" в число победителей попали три организации из Самарской области. ООО "АвтоГазТранс" заняло первое место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте МСП.
ООО "Квантум" признали победителем окружного конкурса сразу в двух номинациях. Первое место получил директор компании Александр Копцев в номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер". А третье место производитель занял в номинации "Прорыв года" за то, что при поддержке регионального Центра поддержки экспорта были начаты поставки стационарных растворных узлов в Молдову.
"Квантум" с 2018 года производит, а с недавнего времени и экспортирует принципиально новое оборудование, позволяющее полностью автоматизировать процесс приготовления растворов для защиты растений. Новые технологии позволяют минимизировать пагубное воздействие химических препаратов на человека и окружающую среду.
"Мы начали экспортировать в 2020 году, в не самые легкие времена для внешнеэкономической деятельности. Но и тогда, и сегодня мы стараемся, поставляем наше высокотехнологичное оборудование иностранным заказчикам, помогаем им удаленно настраивать его. Сегодня мы подписываем контракт с казахстанским заводом, строим амбициозные планы по экспорту в африканские страны. Почему бы и нет, мы все сможем, — сказал победитель окружного конкурса Александр Копцев.
Третьим представителем 63 региона стал Самарский областной клинический онкологический диспансер. Это медучреждение заняло первое место в номинации "Экспортер года в сфере услуг". Ведь ежегодно в онкологический диспансер обращается за обследованием и лечением более 4 тысяч человек не только из других российских регионов, но и из других стран.
"Несмотря на многие ограничения и изменившийся экономический ландшафт, компании Приволжского федерального округа активно развивают свою внешнеэкономическую деятельность, находят новые рынки сбыта и партнеров за рубежом. Такая активная работа уже принесла свои плоды — стабильно растет число экспортеров несырьевых неэнергетических товаров, а сам округ занимает третье место по объему ННЭ (Прим. ред. — Несырьевой неэнергетический экспорт) и второе место по экспорту данных товаров в дружественные страны. Наиболее заметен рост количества экспортирующих компаний в фармацевтике, легкой промышленности, парфюмерии и косметике. По экспорту товаров химической промышленности округ стабильно занимает первое-второе места в России и обеспечивает порядка 30% от общего объема поставок всей отрасли. По нашим данным, приволжский бизнес сотрудничает со 160 странами мира, продолжая активно расширять географию экспорта", — отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
Наращивают экспортные поставки
В финале федерального конкурса победителей определяли в 20 номинациях: отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса. В итоге по решению экспертного жюри "АвтоГазТранс" занял второе место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте малого и среднего предпринимательства. На Международном экспортном форуме "Сделано в России" заслуженную награду директору ООО "АвтоГазТранс" вручил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Самарский производитель углекислотного оборудования более 30 лет занимается проектированием, изготовлением и монтажом оборудования, предназначенного для хранения, транспортировки, выдачи СО2 в технологические линии. Имея колоссальный опыт работы, "АвтоГазТранс" может произвести как серийное, так и нестандартное оборудование по техническому заданию заказчика. Их продукция применяется в самых разных отраслях: на производствах минеральной воды и безалкогольных напитков, агропромышленных предприятиях, металлургических, нефтегазовых заводах. Оборудование успешно эксплуатируется в 173 российских и 35 городах ближнего и дальнего зарубежья. На сегодняшний день самарский производитель поставляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Грузию, Молдову, Армению, Туркменистан, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан.
Планомерно увеличивать объемы поставок на внешние рынки помогает господдержка. Последние два года "АвтоГазТранс" активно сотрудничает с Центром поддержки экспорта Самарской области (ЦЭП). При содействии специалистов регионального экспортного центра компания заключила девять новых экспортных контрактов и сегодня поставляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Грузию, Армению.
"Нам помогли в поиске зарубежного партнера, переводе контрактов и документации на иностранные языки, участии в международных бизнес-миссиях, конференциях, выставках. И благодаря этому плодотворному сотрудничеству мы смогли выйти на федеральный этап конкурса "Экспортер года-2024", — рассказала начальник отдела маркетинга ООО "АвтоГазТранс" Екатерина Марьина.
На достигнутом самарский производитель останавливаться не собирается. В планах ближайших лет — представить свою продукцию в Сербии.
Нацпроект продлевают
На заседании Госсовета по вопросам развития экспорта, состоявшемся в Москве 25 сентября 2024 года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что развитие экспорта в регионе — одна из приоритетных задач на ближайшие годы. "Предприятия региона расширяют взаимодействие с предприятиями из таких дружественных государств, как Белоруссия, Китай, Узбекистан, Казахстан, Иран и Индия. Сейчас активно выстраиваем взаимоотношения и ищем самые разные варианты сотрудничества, направленные на увеличение объемов экспорта. Особое внимание уделяем поддержке экспортно ориентированных предприятий: так, за последние пять лет Центр поддержки экспорта Самарской области предоставил услуги 3,7 тысячи субъектам малого и среднего предпринимательства, при содействии ЦПЭ Самарской области 408 СМСП заключили экспортные контракты".
Нацпроект по поддержке экспорта показал свою эффективность и будет продлен до 2030 года, Минпромторг уже сформировал структуру обновленного нацпроекта. Его основной целью станет увеличение на две трети доли несырьевого неэнергетического экспорта и рост в полтора раза поставок за рубеж продукции агропромышленного комплекса.
Владимир Путин, президент России:
- В 2025 году стартует обновленный национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Основой для его решений, мер и механизмов должны стать достигнутые результаты в экспортной сфере, приоритеты экономического развития, которые стоят перед нашей страной, и, конечно, объективные глобальные тенденции. При этом принципиально важно стимулировать выход российских компаний на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью, увеличить так называемый несырьевой неэнергетический экспорт, в том числе поставки товаров машиностроения и продуктов питания.
Светлана Болотина, директор ООО "АвтоГазТранс":
- Свою экспортную деятельность мы ведем уже 20 лет, в 2023 году наша компания, пользуясь услугами Центра поддержки экспорта Самарской области, смогла существенно нарастить объемы экспорта, результатом этой работы стал успех на федеральном конкурсе "Экспортер года".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?