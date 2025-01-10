Мэрия Самары сдаст в аренду на 49 лет три здания-памятника

Департамент управления имуществом Самары объявил о начале торгов, связанных с арендой трех муниципальных зданий, являющихся памятниками истории и культуры. Власти намерены сдать их в аренду сроком на 49 лет.

Первый лот связан с правом заключить договор аренды неиспользуемого объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения, находящегося в неудовлетворительном состоянии и относящегося к муниципальной собственности. Речь идет о нежилом здании общей площадью 571,6 кв.м на ул. Водников, 40 в Самарском районе.

В документации отмечается, что целевое назначение имущества, права на которое передаются по договору - "проведение работ по сохранению арендного объекта и его использование для ведения хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия, позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях".

Начальная цена торгов - 571,6 рубля, шаг аукциона - 28 рублей 60 копеек.

В качестве второго лота к аренде предлагается нежилое здание на 460 "квадратов" по ул. Ленинской, 159-161/66 в Ленинском районе. Этот ОКН также находится в неудовлетворительном состоянии, а начальная цена аукциона составляет 460 рублей с шагом в 23 рубля.

Третий лот - нежилое здание "в неудовлетворительном состоянии" площадью 601 кв. метр на ул. Куйбышева, 38 в Самарском районе. Начальная цена аукциона - 601 рубль, шаг торговой сессии - 30 рублей.

Победители аукциона определятся после 19 февраля.