В Самарской области более 12 тыс. членов семей участников СВО посетили благотворительные новогодние представления

В Самарской области в праздничные дни благотворительные новогодние мероприятия посетило более 12 тысяч участников СВО и членов их семей.

Так, в Самарском академическом театре оперы и балета прошли благотворительные концерты, в том числе 3 показа знаменитого спектакля "Щелкунчик". Постановка "Щелкунчика" на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича осуществлена в эксклюзивной редакции: художественный руководитель балета театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, которая состоялась на сцене Мариинского театра.

Семья Остафьевых посетила балет "Щелкунчик" в полном составе. Василий вернулся из зоны проведения СВО из-за тяжелого ранения полгода назад.

"Очень приятно, что есть такие радостные моменты, пригласили, сделали такой праздник", — поделилась супруга военнослужащего Эльза Остафьева.

У семьи Макуниных муж и отец сейчас на передовой, он защищает страну с самого начала военной операции. Для семьи военнослужащего вечер в театре — возможность отвлечься от забот, насладиться волшебной историей о храбрости и любви. Любовь Макунина поделилась ожиданиям перед спектаклем: "Мы впервые на представлении в театре. Мальчишки будут первый раз смотреть спектакль с большой сцены. Ждем восторга, новогодней сказки, праздничного настроения".

"Спектакль удивительный! Мы словно попали в сказку", — поделилась супруга военнослужащего Жанна Ныник, которая пришла на "Щелкунчик вместе с сыном.

Участник СВО Николай посетил спектакль "Щелкунчик", находясь в отпуске вместе с будущей супругой. "Только положительные эмоции, очень благодарны за приглашение!" — поделилась пара.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева запланированы дополнительные показы балета "Щелкунчик" в январе и в феврале. Ближайший спектакль состоится 10 января.

Благотворительные показы прошли и в других театрах. В новокуйбышевском театре "Грань" в преддверии Рождества бесплатно показали спектакль "Вол и осел при яслях". На спектакль пригласили многодетные семьи и семьи участников СВО.

"Я люблю, когда в театр приходят семьи с детьми. Есть возможность после такого тихого камерного спектакля потом пообщаться дома перед сном, поговорить, обсудить, если что-то детям было непонятно. И это, конечно, очень дорого — семейный спектакль, семейный театр, получается, семейное время", — отмечает руководитель театра "Грань" Денис Бокурадзе.

Также благотворительные мероприятия прошли на ледовых аренах в Самаре и Тольятти и в Самарском цирке. Их посетили более 9 тысяч человек.