В Самаре под колесами иномарки пострадали две женщины

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В четверг, 9 января, в Самаре участником ДТП стал 34-летний водитель Nissan Quashqai. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.