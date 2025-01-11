Сняты ограничения на полеты в аэропорту Курумоч

В субботу, 11 января, в 20:30 на странице официального представителя Росавиации Артема Кореняко в Telegram появилось сообщение о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч).
На той же странице сообщается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
В период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадки шесть воздушных судов:
- пять самолетов, выполнявших рейсы в Самару;
- один самолет, выполнявший рейс в Казань.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет", — говорится в сообщении
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???