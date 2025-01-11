Сняты ограничения на полеты в аэропорту Курумоч

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В субботу, 11 января, в 20:30 на странице официального представителя Росавиации Артема Кореняко в Telegram появилось сообщение о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч).