"Акрон" договорился о трансфере сербского полузащитника Ифета Джаковаца

Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" договорился о трансфере полузащитника "Бачка-Топола" Ифета Джаковаца, сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера составит 1 млн евро, игрок подпишет долгосрочный контракт.

Ифет Джаковац перешел в "Бачка-Топола" зимой 2021 г. из другого сербского клуба — "Златибора". Сумма трансфера составила 55 тыс. евро по версии интернет-портала Transfermarkt. Действующий контракт с клубом истекает летом 2026 года.

На данный момент трансферная стоимость Ифета Джаковаца составляет € 3 млн по версии интернет-портала Transfermarkt.