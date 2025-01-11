"Акрон" договорился о трансфере сербского полузащитника Ифета Джаковаца

Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" договорился о трансфере полузащитника "Бачка-Топола" Ифета Джаковаца, сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера составит 1 млн евро, игрок подпишет долгосрочный контракт.
Ифет Джаковац перешел в "Бачка-Топола" зимой 2021 г. из другого сербского клуба — "Златибора". Сумма трансфера составила 55 тыс. евро по версии интернет-портала Transfermarkt. Действующий контракт с клубом истекает летом 2026 года.
На данный момент трансферная стоимость Ифета Джаковаца составляет € 3 млн по версии интернет-портала Transfermarkt.
Последние комментарии
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!