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Общество

Первый урок Мужества в Год защитника Отечества прошел в Самарском казачьем кадетском корпусе

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Год защитника Отчества, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, в Самарском казачьем кадетском корпусе прошел первый урок Мужества. О том, какие они, настоящие мужчины, и почему так важно знать своих героев в лицо, рассказал заместитель войскового атамана, председатель Самарской региональной ассоциации участников и ветеранов СВО Артем Ададуров.

Фото: Пресс-служба Волжского войскового казачьего общества

В зоне СВО Артем командовал добровольческим казачьим отрядом БАРС-15 "Ермак". О том, как его основали, какие задачи выполняли бойцы и какие подвиги совершали, рассказывает документальный фильм "Гуманитарный конвой". Короткометражку ребята смотрели с особым вниманием.

"На наших встречах школьники вопросы задают самые разные. Если 5-6 класс, им интересно, какие ты награды получаешь, где и за что. Кто постарше, тех они о чем посерьезнее спрашивают. Подобные разговоры о патриотизме для подрастающего поколения, конечно, очень важны, потому что наша молодежь - это наше будущее, будущее страны", - подчеркивает ветеран СВО.

Достойное образование и верность традициям - на это делают ставку в Самарском казачьем кадетском корпусе. Воспитание юных патриотов включает гимн, утренние построения и формирование духовно-нравственных ценностей. Помимо общеобразовательной программы, обязательная составляющая обучения - участие в различных патриотических фестивалях и конкурсах. Поступить в казачий корпус могут ребята, окончившие четыре класса общеобразовательной школы. Одно из главных условий - хорошие оценки, успешные результаты вступительных экзаменов и искреннее желание любить и защищать Родину.

"Цель создания Самарского кадетского казачьего корпуса - подготовка детей к несению государственной и иной службы, в т.ч. службы российского казачества. Патриотическую работу выстраиваем совместно с Волжским казачьим обществом. Регулярно в памятные даты (как общероссийские, так и казачьи) к нам приходят представители казачества: рассказывают, как воевали и что делают сейчас", - рассказывает войсковой священник Волжского войскового казачьего общества, заместитель директора по воспитательной работе кадетского корпуса Сергий Нестеров.

Уроки Мужества в учебных организациях региона проходят регулярно. Для многих ветеранов активное участие в общественно-значимых событиях - важный шаг на пути к социализации после возвращения к мирной жизни.

Поддержка ветеранов СВО и их близких - в зоне постоянного внимания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Для участников СВО и их семей в регионе действуют различные льготы и социальные гарантии - всего более 40 видов помощи, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей.

Внести вклад в общую Победу может каждый. С 1 января до 1 февраля 2025 г. единовременная выплата при заключении контракта составляет 4 млн руб. (включая выплаты от Минобороны РФ). Всего за первый год службы военнослужащий может заработать 7 млн рублей.

Заключить контракт на службу по контракту можно в военкомате по месту жительства, пункте отбора или онлайн на портале "Госуслуги". Подробности на contract63.ru или по телефону 8-800-2019-117.

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Последние комментарии

Антон Каверин 12 января 2025 05:48 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

Григорий Кивкидзе 10 января 2025 14:59 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны

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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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