Первый урок Мужества в Год защитника Отечества прошел в Самарском казачьем кадетском корпусе

В Год защитника Отчества, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, в Самарском казачьем кадетском корпусе прошел первый урок Мужества. О том, какие они, настоящие мужчины, и почему так важно знать своих героев в лицо, рассказал заместитель войскового атамана, председатель Самарской региональной ассоциации участников и ветеранов СВО Артем Ададуров.

В зоне СВО Артем командовал добровольческим казачьим отрядом БАРС-15 "Ермак". О том, как его основали, какие задачи выполняли бойцы и какие подвиги совершали, рассказывает документальный фильм "Гуманитарный конвой". Короткометражку ребята смотрели с особым вниманием.

"На наших встречах школьники вопросы задают самые разные. Если 5-6 класс, им интересно, какие ты награды получаешь, где и за что. Кто постарше, тех они о чем посерьезнее спрашивают. Подобные разговоры о патриотизме для подрастающего поколения, конечно, очень важны, потому что наша молодежь - это наше будущее, будущее страны", - подчеркивает ветеран СВО.

Достойное образование и верность традициям - на это делают ставку в Самарском казачьем кадетском корпусе. Воспитание юных патриотов включает гимн, утренние построения и формирование духовно-нравственных ценностей. Помимо общеобразовательной программы, обязательная составляющая обучения - участие в различных патриотических фестивалях и конкурсах. Поступить в казачий корпус могут ребята, окончившие четыре класса общеобразовательной школы. Одно из главных условий - хорошие оценки, успешные результаты вступительных экзаменов и искреннее желание любить и защищать Родину.

"Цель создания Самарского кадетского казачьего корпуса - подготовка детей к несению государственной и иной службы, в т.ч. службы российского казачества. Патриотическую работу выстраиваем совместно с Волжским казачьим обществом. Регулярно в памятные даты (как общероссийские, так и казачьи) к нам приходят представители казачества: рассказывают, как воевали и что делают сейчас", - рассказывает войсковой священник Волжского войскового казачьего общества, заместитель директора по воспитательной работе кадетского корпуса Сергий Нестеров.

Уроки Мужества в учебных организациях региона проходят регулярно. Для многих ветеранов активное участие в общественно-значимых событиях - важный шаг на пути к социализации после возвращения к мирной жизни.

Поддержка ветеранов СВО и их близких - в зоне постоянного внимания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Для участников СВО и их семей в регионе действуют различные льготы и социальные гарантии - всего более 40 видов помощи, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей.

Внести вклад в общую Победу может каждый. С 1 января до 1 февраля 2025 г. единовременная выплата при заключении контракта составляет 4 млн руб. (включая выплаты от Минобороны РФ). Всего за первый год службы военнослужащий может заработать 7 млн рублей.

Заключить контракт на службу по контракту можно в военкомате по месту жительства, пункте отбора или онлайн на портале "Госуслуги". Подробности на contract63.ru или по телефону 8-800-2019-117.