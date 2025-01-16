На ул. Запорожской в Самаре произошла автоавария, пострадала женщина

В среду, 15 января, на ул. Запорожской произошло ДТП, в котором пострадала 57-летняя женщина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По информации, полученной от сотрудников Госавтоинспекции, 36-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris ехал по ул. Запорожской со стороны ул. Антонова-Овсеенко.
Поворачивая налево во двор, он не уступил автомобилю Geely, которым управлял 65-летний водитель. В результате китайскую иномарку отбросило на бетонную световую опору. В больницу попала 57-летняя пассажир машины, врезавшейся в столб. Ее увезли на скорой.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.