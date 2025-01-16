На ул. Запорожской в Самаре произошла автоавария, пострадала женщина

В среду, 15 января, на ул. Запорожской произошло ДТП, в котором пострадала 57-летняя женщина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации, полученной от сотрудников Госавтоинспекции, 36-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris ехал по ул. Запорожской со стороны ул. Антонова-Овсеенко.

Поворачивая налево во двор, он не уступил автомобилю Geely, которым управлял 65-летний водитель. В результате китайскую иномарку отбросило на бетонную световую опору. В больницу попала 57-летняя пассажир машины, врезавшейся в столб. Ее увезли на скорой.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.