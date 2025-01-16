В Сызрани преподаватель вуза с другом-пенсионером перечислила мошенникам свыше 6,6 млн рублей

В Сызрани 45-летняя сотрудница одного из филиалов высшего учебного заведения стала жертвой хитрой и продуманной противоправной схемы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все началось со звонка от незнакомца, который уверял, что женщина стала жертвой мошенников. Для спасения своих накоплений ей якобы было необходимо перечислить все имеющиеся деньги на "безопасный счет". Уверенный голос в телефонной трубке не давал покоя женщине в течение нескольких дней, и, засомневавшись, она решила посоветоваться со своим знакомым.

Ее друг, 78-летний вдовец, внимательно выслушал и тоже начал общаться с "правоохранителями из Ярославля". Мошенники, выдавая себя за "особо важных следователей", внушили жителям Сызрани, что "тайна спасения денег от мошенников" стала известна третьему лицу, и поэтому деньги пенсионера также якобы находятся под угрозой, их срочно необходимо перечислить на "безопасный счет".

Поддавшись панике, мужчина и женщина через банкоматы, путем нескольких транзакций, перечислили мошенникам свыше 6,6 млн рублей. Причем, женщине не хватило собственных средств для "наиболее полного перекрытия кредитного потенциала", и она взяла несколько займов в банках.

Когда мошенники, получив деньги, затребовали еще переводы, сызранцы засомневались, что общаются с правоохранителями, и обратились за помощью в полицию. По факту мошенничества в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, и полиция активно ищет лиц, причастных к этой противоправной деятельности.