"Крылья" продлили контракты с тремя молодыми игроками

На Совете директоров была принята обновленная программа развития молодых футболистов: особое внимание будет уделяться самарским воспитанникам и игрокам, находящимся в системе клуба.
Первым решением стало переподписание троих молодых игроков, воспитанников "Крыльев Советов" — нападающего Владимира Игнатенко и полузащитников Ивана Бобра и Николая Максимова.
Действующие контракты Ивана Бобра и Владимира Игнатенко были продлены до мая 2027 года.
Соглашение Николая Максимова на три года, то есть до мая 2028 года.
В минувшем сезоне футболисты выступали за "Крылья Советов-2". Команда принимала участие во Второй лиге Б и заняла 6 место.
Иван Бобер (2006 г.р), Владимир Игнатенко (2006 г.р) и Николай Максимов (2002 г.р) тренируются вместе с основной командой на первом сборе.
Последние комментарии
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!