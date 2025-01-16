Предпринимателя из Тольятти обвиняют в обналичивании 87 млн рублей

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение учредителю ООО "ТЭК Караван" по ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").
По версии следствия, с 2016 по 2023 г. бенефициар компании, занимающейся грузоперевозками, от имени пяти подконтрольных организаций подделывал платежные поручения и проводил фиктивные финансовые операции. Так, создавая видимость реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между фирмами, со счетов фирм обвиняемый вывел более 87 млн рублей.
На время следствия арестовали автомобиль обвиняемого.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?