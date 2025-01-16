Предпринимателя из Тольятти обвиняют в обналичивании 87 млн рублей

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение учредителю ООО "ТЭК Караван" по ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

По версии следствия, с 2016 по 2023 г. бенефициар компании, занимающейся грузоперевозками, от имени пяти подконтрольных организаций подделывал платежные поручения и проводил фиктивные финансовые операции. Так, создавая видимость реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между фирмами, со счетов фирм обвиняемый вывел более 87 млн рублей.

На время следствия арестовали автомобиль обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.