16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Предпринимателя из Тольятти обвиняют в обналичивании 87 млн рублей В Смышляевке пьяный мужчина въехал на машине в дом соседа В Сызрани преподаватель вуза с другом-пенсионером перечислила мошенникам свыше 6,6 млн рублей Житель Приволжского района хранил на чердаке 2,5 кг марихуаны На жительницу Борского района, незаконно прописавшую в квартире мигранта, завели уголовное дело

Преступления Происшествия

Предпринимателя из Тольятти обвиняют в обналичивании 87 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 143
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение учредителю ООО "ТЭК Караван" по ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

По версии следствия, с 2016 по 2023 г. бенефициар компании, занимающейся грузоперевозками, от имени пяти подконтрольных организаций подделывал платежные поручения и проводил фиктивные финансовые операции. Так, создавая видимость реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между фирмами, со счетов фирм обвиняемый вывел более 87 млн рублей.

На время следствия арестовали автомобиль обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2